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Акционеры «Глоракс» одобрили присоединение застройщика «НТВО»

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Акционеры ПАО «Глоракс» одобрили присоединение ООО «Специализированный застройщик "НТВО"». Об этом говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.

Доли в уставном капитале «НТВО», принадлежащие «Глораксу», подлежат погашению, отмечается в документе. Уставный капитал «Глоракса» в результате реорганизации не изменится.

После этого акции «Глоракса» подскочили почти на 15%. На пике котировки достигли отметки 38,8 руб. за бумагу. По состоянию на 16:16 мск акции компании торгуются по 36,25 руб. Разница со значением закрытия составила 7,34%.

Объем торгов составил 21,61 млн руб. На закрытие торгов 6 октября цена акций «Глоракса» составила 33,84 руб., оборот торгов достиг 23,36 млн руб. За последние 12 месяцев цена акций «Глоракса» снизилась на 46,3%.

Выручка ПАО «Глоракс» (Glorax) за первое полугодие по МСФО составила 27,01 млрд руб., что на 45% больше результата за аналогичный период прошлого года. Валовая прибыль увеличилась на 28% и достигла 9,77 млрд руб. Сопоставимая EBITDA выросла на 36% до 8,6 млрд руб., а рентабельность по EBITDA составила 32% (-0,2 п. п.). Отношение чистого долга к EBITDA составило 2,9х.

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