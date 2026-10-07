Акционеры «Глоракс» одобрили присоединение застройщика «НТВО»

Выручка ПАО «Глоракс» (Glorax) за первое полугодие по МСФО составила 27,01 млрд руб., что на 45% больше результата за аналогичный период прошлого года. Валовая прибыль увеличилась на 28% и достигла 9,77 млрд руб. Сопоставимая EBITDA выросла на 36% до 8,6 млрд руб., а рентабельность по EBITDA составила 32% (-0,2 п. п.). Отношение чистого долга к EBITDA составило 2,9х.