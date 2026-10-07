Цены на драгметаллы снизились на фоне укрепления доллара

Федеральная резервная система США 16 сентября впервые с 2023 г. повысила процентные ставки на 0,25% до диапазона 3,75–4%. Рынок ожидает еще как минимум один шаг вверх до конца года и дальнейшее ужесточение в 2027 г. Согласно прогнозам Федрезерва, к уровню до последнего заседания (3,6%) ставка вернется только в 2029 г.