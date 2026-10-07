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Цены на драгметаллы снизились на фоне укрепления доллара

Наталья Захарова
Илья Наймушин / РИА Новости
Илья Наймушин / РИА Новости

Декабрьский фьючерс на золото в моменте снизился больее чем на 2% – до $4091,4 за унцию, достигнув минимума с 5 августа. Серебро подешевело почти на 4% до $59,24 за унцию, платина – на 5% до $1616,25.

По состоянию на 17:01 мск золото торгуется по $4125,25 за унцию, что на 1,47% меньше значения закрытия предыдущего торгового дня. Декабрьский контракт на серебро подешевел до $59,945 – на 2,67%, цена на платину упала до $1631,15 – 4,6%.

Reuters пишет, что драгметаллы подешевели под давлением сильного доллара и доходности казначейских облигаций США. Ставка по 30-летним государственным бондам в ходе торгов выросла на 5,4 б. п. до 5,715%. Это рекордный показатель с 2002 г.

«Рынок по-прежнему закладывает в цены как минимум одно повышение процентной ставки до конца года. Поэтому, я думаю, вывод таков: ставки будут оставаться высокими в течение длительного времени, и это поддерживает доходность и доллар», – сказал вице-президент и старший стратег по металлам в Zaner Metals Питер Грант.

Федеральная резервная система США 16 сентября впервые с 2023 г. повысила процентные ставки на 0,25% до диапазона 3,75–4%. Рынок ожидает еще как минимум один шаг вверх до конца года и дальнейшее ужесточение в 2027 г. Согласно прогнозам Федрезерва, к уровню до последнего заседания (3,6%) ставка вернется только в 2029 г.

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