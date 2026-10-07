Бывший глава Apple Тим Кук продал акции компании на $64 млн

Тим Кук – американский топ-менеджер и миллиардер. Он пришел в Apple в 1998 г. на должность старшего вице-президента по мировым операциям. В августе 2011 г. он стал генеральным директором, сменив на этой должности сооснователя корпорации Стива Джобса.