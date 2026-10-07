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Бывший глава Apple Тим Кук продал акции компании на $64 млн

Сергей Пахомов
Tessa Bury
Tessa Bury

Бывший генеральный директор корпорации Apple Тим Кук продал почти 192 000 акций компании примерно за $64 млн. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Сделка прошла 2 октября и была разделена на четыре транша. Акции продавались по цене от $331,44 до $333,94 за штуку.

Тим Кук – американский топ-менеджер и миллиардер. Он пришел в Apple в 1998 г. на должность старшего вице-президента по мировым операциям. В августе 2011 г. он стал генеральным директором, сменив на этой должности сооснователя корпорации Стива Джобса.

1 сентября Кук покинул должность генерального директора корпорации, став исполнительным председателем совета директоров. На посту главы компании его сменил вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернуc.

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