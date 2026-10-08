Нетто-приток в фонды денежного рынка на Мосбирже превысил 70 млрд рублей
По итогам III квартала объем нетто-притока в фонды денежного рынка на Московской бирже составил 70,7 млрд руб., что в 17 раз больше результата за аналогичный период прошлого года. Совокупный показатель с начала года достиг 128,7 млрд руб. Такие данные опубликованы на сайте торговой площадки.
Объем чистых вложений в фонды денежного рынка в III квартале втрое больше объема, зафиксированного во II квартале, и вдвое выше результата I квартала. По итогам июля – сентября инвесторы получили максимальный квартальный доход: 75,4 млрд руб., что на 3% выше результата II квартала и на 28% выше результатов I квартала. По итогам девяти месяцев российские инвесторы заработали на таких фондах около 207,9 млрд руб. (+19%).
Количество инвесторов в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) денежного рынка на Мосбирже с начала года выросло на 27% до 3,05 млн. Большая часть из них – это физические лица. Объем открытой позиции на денежном рынке среди всех доступных на рынке фондов составил 2,2 трлн руб., увеличившись на 36% с начала года. Всего на Мосбирже торгуется 21 БПИФ от 14 управляющих компаний, напомнили представители площадки.
4 сентября «Ведомости» писали, что за последний год стоимость чистых активов (СЧА) крупнейших фондов денежного рынка выросла на 25–90%: у фонда «Ликвидность» УК «Вим инвестиции» – почти на 90% с 403 млрд до 765 млрд руб., у «Сберегательного» УК «Первая» – на 25% с 285 млрд до 357 млрд руб., а у «Денежного рынка» «Альфа-капитала» – на 53,5% с 217 млрд до 333 млрд руб. СЧА двух других крупных фондов – «Денежный рынок» от «Т-капитала» и «Накопительный в рублях» от «Атона» – выросла на 48,8% и 36,4% до 314 млрд и 60 млрд руб. соответственно.
Фонды денежного рынка представляют собой одну из разновидностей краткосрочных взаимных ПИФов, которые размещают денежные средства инвесторов в консервативных инструментах рынка репо – сегменте, где заключаются сделки по продаже ценных бумаг с обязательством их обратного выкупа через определенный срок по заранее оговоренной цене. Ставки денежного рынка зачастую приближены к ключевой (сейчас – 14%).