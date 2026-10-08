Греф рассказал о своих инвестициях в биткойн
Глава «Сбера» Герман Греф одним из первых инвестировал в криптовалюту биткойн. Об этом он сообщил в ходе инвестиционного форума «Настоящее – будущее».
«Я был одним из первых инвесторов в биткойн. Часть продал, часть потратил», – подчеркнул глава кредитной организации. Кроме того, Греф отметил, что биткойн является рискованным инструментом, порекомендовав не рассматривать его как часть портфеля.
Форум «Настоящее – будущее» – инвестиционное мероприятие, организованное «Сберинвестициями». Он посвящен обсуждению изменений на инвестиционном рынке под влиянием технологий, новых моделей потребления финансовых сервисов и растущей роли искусственного интеллекта (ИИ).
7 октября курс биткойна в моменте снизился до $83 524, потеряв более 3% от стоимости. Причиной могли стать данные Coinglass о принудительной ликвидации позиций в криптовалютах. Bloomberg писал, что снижение цен ускорилось по мере закрытия сделок с использованием кредитного плеча. По данным Coinglass, за сутки в тот день было ликвидировано криптовалютных позиций на сумму около $550 млн.