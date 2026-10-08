Греф рассказал о своих инвестициях в биткойн

7 октября курс биткойна в моменте снизился до $83 524, потеряв более 3% от стоимости. Причиной могли стать данные Coinglass о принудительной ликвидации позиций в криптовалютах. Bloomberg писал, что снижение цен ускорилось по мере закрытия сделок с использованием кредитного плеча. По данным Coinglass, за сутки в тот день было ликвидировано криптовалютных позиций на сумму около $550 млн.