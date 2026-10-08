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«Камаз» подписал контракт с малийской компанией на поставку автомобилей

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Камаз» подписал крупный контракт с малийской компанией на поставку транспортных средств. Сделка заключена в рамках межправительственного соглашения между Россией и Мали, сообщается на сайте производителя.

Указано, что сделка должна расширить транспортный и логистический потенциал африканской страны, чтобы наладить снабжение продовольственными и промышленными товарами. В столице Мали Бамако будут созданы мастерские по ремонту и техобслуживанию автомобилей.

Стороны также обсудили возможное открытие малийского цеха по сборке грузовиков «Камаз», поставки запасных частей, передачу технологий и подготовку малийских технических специалистов в Казани.

«Камаз» за полгода нарастил выручку по МСФО на 7%. Показатель составил 164,76 млрд руб. Выручка увеличилась в сегментах автобусов, электробусов и спецтехники, а также финансовой аренды и прочих продаж. Себестоимость реализации выросла до 151,77 млрд руб. (+10%). Производитель сократил чистый убыток на 29% год к году – до 21,8 млрд руб. В «Камазе» заявили, что положительная динамика видна благодаря росту продаж автомобилей флагманского поколения К5.

23 декабря 2025 г. «Камаз» представил стратегию развития на период до 2030 г. с прогнозом до 2036 г. Компания планирует увеличить выручку до 977 млрд руб. к 2036 г. Доля экспорта должна достигнуть 17%. Цели предполагают ежегодный прирост выручки в среднем на 7,9% в течение следующих 10 лет. К 2026 г. компания намерена реализовать по 56 000 автомобилей. Рост выручки обеспечат расширение масштаба производства и диверсификация бизнеса.

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