ЦБ сообщил о манипулировании облигациями «Сибура» и «Ростелекома»

Банк России определил, что такие действия относятся к манипулированию рынком, и привлек группу к административной ответственности. Организации, от имени и за счет которых совершаются подобные сделки, несут ответственность как юрлица, которые не приняли все зависящие от них меры и не прекратили подобные действия. Собственники организаций, совершающие сделки по их брокерским счетам, должны действовать в интересах юрлиц добросовестно, разумно и избегать ситуаций, в которых их личные интересы могут вступать в противоречие с интересами компаний, подчеркнул регулятор. Всем членам группы направлены предписания о недопущении таких нарушений в дальнейшем.