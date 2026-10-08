ЦБ сообщил о манипулировании облигациями «Сибура» и «Ростелекома»
Банк России установил факты манипулирования при совершении сделок с облигациями ПАО «Сибур холдинг» и ПАО «Ростелеком» на Мосбирже, что привело к существенным отклонениям цены и объема торгов. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.
Челябинский завод «Силач», ООО «Октад» и его учредитель Дмитрий Коромыслов, а также ООО «Ситерра» и его глава Евгений Комин указаны как группа юридических и физических лиц, которая в 2025 г. по предварительному соглашению совершала сделки с облигациями «Сибура» и «Ростелекома». Коромыслов подавал заявки на совершение сделок как по собственному брокерскому счету, так и по брокерским счетам «Ситерры» и «Октада», а Комин – по брокерскому счету «Силача».
Банк России определил, что такие действия относятся к манипулированию рынком, и привлек группу к административной ответственности. Организации, от имени и за счет которых совершаются подобные сделки, несут ответственность как юрлица, которые не приняли все зависящие от них меры и не прекратили подобные действия. Собственники организаций, совершающие сделки по их брокерским счетам, должны действовать в интересах юрлиц добросовестно, разумно и избегать ситуаций, в которых их личные интересы могут вступать в противоречие с интересами компаний, подчеркнул регулятор. Всем членам группы направлены предписания о недопущении таких нарушений в дальнейшем.
Центробанк также направил предписания организаторам торговли и профессиональным участникам рынка ценных бумаг о приостановке операций по торговым счетам «Силача», «Октада», «Ситерры», Коромыслова и Комина.
28 июля руководитель департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин рассказал, что Банк России почти три года собирал доказательства по делу о предполагаемом манипулировании рынком через Telegram-каналы «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ». По его словам, регулятор сопоставлял комментарии, рекомендации и призывы, публиковавшиеся в Telegram, с реальными действиями инвесторов на фондовом рынке. В ходе анализа было установлено, что в отдельных случаях инфлюэнсеры совершали встречные сделки с ценными бумагами еще до появления соответствующих публикаций.
Центробанк не раскрывает, какие именно ценные бумаги фигурировали в расследовании, а также не называет сумму дохода, полученного участниками схемы. При этом в интервью уточняется, что размер извлеченной выгоды превышал минимальный порог, установленный УК РФ для привлечения к уголовной ответственности (составляет 3,75 млн руб.).