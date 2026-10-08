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Цена акций «Глоракса» на Мосбирже выросла на 5,3%

Ведомости

По состоянию на 12:58 мск 8 октября цена акций «Глоракса» выросла на 5,31% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 37,82 руб. Объем торгов составил 52,40 млн руб.

На закрытие торгов 7 октября цена акций «Глоракса» составила 35,65 руб., оборот торгов достиг 208,77 млн руб.

Ранее стало известно, что акционеры «Глоракса» одобрили присоединение ООО «Специализированный застройщик НТВО». Акции компании растут второй день подряд и в моменте дорожали на 16% по отношению к минимумам среды.

За последние 12 месяцев цена акций «Глоракса» снизилась на 40,4%.

«Глоракс» – российская группа девелоперских компаний, основанная в 2014 г. в Санкт-Петербурге. В октябре 2025 г. «Глоракс» провела IPO на Мосбирже и привлекла 2,1 млрд руб. при free-float 11,6%. Специализируется на строительстве жилых комплексов комфорт- и премиум-класса, коммерческой недвижимости и социальной инфраструктуры, работая в 11 регионах – от Москвы до Владивостока. За время работы ввела в эксплуатацию 668 000кв. м, с инвестиционным портфелем в 6 млн кв. м. Компания активно внедряет в бизнес-процессы кастомизацию жилья и цифровизацию – около 90% сделок проходят онлайн.

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