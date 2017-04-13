На фестивале «Золотая маска» зрители устроили бунт

В пьесе «Дознание» сначала зрителям выдают копии пьесы для самостоятельного чтения, а потом предлагают прочесть ее вслух, передавая стопку листов по кругу

На фестивале «Золотая маска» произошел важный, хотя и почти никем не замеченный случай, который доказывает, насколько велик потенциал театра как своеобразной социальной лаборатории. На камерном спектакле Хабаровского ТЮЗа «Дознание» два десятка зрителей устроили настоящий бунт против актеров.

Михаил Тычинин, начинающий режиссер из Хабаровска, поставил документальную пьесу Петера Вайса «Дознание», написанную по материалам франкфуртского процесса над бывшими сотрудниками нацистских концлагерей. Тычинин рассудил, что актеры не смогут оставаться нейтральными, играя палача или его жертву, и, чтобы не навязывать публике посторонней точки зрения, оставил ее один на один с текстом: сначала зрителям выдают копии пьесы для самостоятельного чтения, а потом предлагают прочесть ее вслух, передавая стопку листов по кругу.

Бунт на фестивальном показе начался из-за плошки с водой. Тюремная посуда, розданная чтецам, поначалу казалась очередной лишней сущностью: читать, удерживая на коленях полную воды железную миску, довольно неудобно. Заварушку, вольно или невольно, начала зрительница, которая молча отказалась взять у артистки посудину. Другие актеры столпились возле нее, так же молча давая понять, что спектакль не может продолжаться, пока все зрители не выполнят их требований. Несколько человек начали акцию солидарности: сначала на пол с грохотом полетела одна миска, затем – другая. Спустя какое-то время люди нарушили молчание и принялись обсуждать наилучший выход из ситуации. В конце концов миску забрал другой человек, и действие продолжилось.

Зрителей, как нетрудно догадаться, спровоцировала пьеса Петера Вайса, в которой приводятся слова бывших сотрудников концлагеря: они оправдывали себя тем, что просто выполняли приказы. Спонтанная коллективная демонстрация непокорности, какой бы наивной она ни была, оказалась совершенно адекватной реакцией на текст. Так что Тычинину грех жаловаться: в его случае бунтующая публика и есть самая понимающая.