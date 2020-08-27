Букингемский дворец перешел на джин

Пандемия коронавируса привела к финансовым потерям многие компании и людей по всему миру. Сказалась она и на доходах британских монархов. The Sun подсчитала, что королевская семья может недосчитаться около18 млн фунтов ($22 млн) – такой доход обычно получают Виндзоры от посещений туристами Букингемского дворца и прочих резиденций. Есть и более существенные оценки потерь – 30 млн фунтов за 2020 г.