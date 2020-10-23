Как Дафна Гиннесс выбрала не пиво, а моду, кино и музыку

Как Дафна Гиннесс выбрала не пиво, а моду, кино и музыкуИ чем примечательны ее новый альбом и новый клип
Предки Дафны Гиннесс основали пивоварню Guinness и придумали одноименную книгу рекордов. Сама Дафна отметилась в стольких сферах деятельности, что трудно охарактеризовать ее одним словом: она модель, дизайнер, продюсер, актриса, муза Тома Форда и Александра Маккуина, соседка Сальвадора Дали и любимая женщина Бернара-Анри Леви, певица, продолжающая дело Дэвида Боуи, и наследница части состояния семьи Гиннесс. Вот только делами легендарной семейной пивоварни она не занималась.
Неделю назад она представила новый видеоклип на песню Heaven из своего последнего альбома «Разоблачения» (Revelations), снятый известным фотографом и клипмейкером Дэвидом Лашапелем. Речь в нем о любви женщины в возрасте (Гиннесс 52 года) к молодому человеку. Женщина не меняется, а вот мужчина стареет – но все равно она рядом с ним до его преклонных лет. По ходу истории Гиннесс сменяет один вычурный позолоченный наряд на другой, а возлюбленный часто вообще обходится без одежды. «Я хотел сделать что-нибудь эскапистское», – признался уставший от коронавирусных ограничений Лашапель Rolling Stone.