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Как Дафна Гиннесс выбрала не пиво, а моду, кино и музыку

И чем примечательны ее новый альбом и новый клип
Софья Корепанова
Модель, дизайнер, продюсер, певица Дафна Гиннесс /Mike Coppola / Getty Images via AFP

Предки Дафны Гиннесс основали пивоварню Guinness и придумали одноименную книгу рекордов. Сама Дафна отметилась в стольких сферах деятельности, что трудно охарактеризовать ее одним словом: она модель, дизайнер, продюсер, актриса, муза Тома Форда и Александра Маккуина, соседка Сальвадора Дали и любимая женщина Бернара-Анри Леви, певица, продолжающая дело Дэвида Боуи, и наследница части состояния семьи Гиннесс. Вот только делами легендарной семейной пивоварни она не занималась.

Неделю назад она представила новый видеоклип на песню Heaven из своего последнего альбома «Разоблачения» (Revelations), снятый известным фотографом и клипмейкером Дэвидом Лашапелем. Речь в нем о любви женщины в возрасте (Гиннесс 52 года) к молодому человеку. Женщина не меняется, а вот мужчина стареет – но все равно она рядом с ним до его преклонных лет. По ходу истории Гиннесс сменяет один вычурный позолоченный наряд на другой, а возлюбленный часто вообще обходится без одежды. «Я хотел сделать что-нибудь эскапистское», – признался уставший от коронавирусных ограничений Лашапель Rolling Stone.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных