Как Дафна Гиннесс выбрала не пиво, а моду, кино и музыку

Неделю назад она представила новый видеоклип на песню Heaven из своего последнего альбома «Разоблачения» (Revelations), снятый известным фотографом и клипмейкером Дэвидом Лашапелем. Речь в нем о любви женщины в возрасте (Гиннесс 52 года) к молодому человеку. Женщина не меняется, а вот мужчина стареет – но все равно она рядом с ним до его преклонных лет. По ходу истории Гиннесс сменяет один вычурный позолоченный наряд на другой, а возлюбленный часто вообще обходится без одежды. «Я хотел сделать что-нибудь эскапистское», – признался уставший от коронавирусных ограничений Лашапель Rolling Stone.