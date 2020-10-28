Собрание кроссовок

Собрание кроссовокКак спортивная обувь стала предметом коллекционирования
Месяц назад Sotheby’s провел аукцион Cult Canvas, посвященный редким моделям кроссовок Nike. Самым дорогим лотом стала обувь, изготовленная в коллаборации с одним из основателей cтрит-арта – граффити-художником Леонардом Макгурром, более известным под псевдонимом Futura 2000. Кроссовки 2004 года выпуска были куплены за $63 000. Другая лимитированная модель, разработанная совместно с основателем Staple Design Джеффом Стейплом, ушла с молотка за $25 200. Именно за этими кроссовками в 2005 г. в Нью-Йорке выстроилась очередь на несколько дней, которую разгоняли потом с помощью полиции.
В общей сложности выручка с продажи восьми пар мужской обуви на Cult Canvas составила $129 000. И это уже не первый аукцион спортивной обуви, доход которого исчисляется шестизначными цифрами. Например, на августовских торгах Christie’s классические игровые кроссовки баскетболиста Майкла Джордана были проданы за рекордные $615 000. Примечательно, что предыдущий мировой рекорд, установленный в мае этого года, также связан с именем легендарного атлета – пара Air Jordan 1, разработанная дизайнером Питером Муром в 1985 г. специально для Джордана, ушла с молотка за $560 000.