Собрание кроссовок

Месяц назад Sotheby’s провел аукцион Cult Canvas, посвященный редким моделям кроссовок Nike. Самым дорогим лотом стала обувь, изготовленная в коллаборации с одним из основателей cтрит-арта – граффити-художником Леонардом Макгурром, более известным под псевдонимом Futura 2000. Кроссовки 2004 года выпуска были куплены за $63 000. Другая лимитированная модель, разработанная совместно с основателем Staple Design Джеффом Стейплом, ушла с молотка за $25 200. Именно за этими кроссовками в 2005 г. в Нью-Йорке выстроилась очередь на несколько дней, которую разгоняли потом с помощью полиции.