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Собрание кроссовок

Как спортивная обувь стала предметом коллекционирования
Мария Разумова
Кроссовки Air Jordan 1 /SOTHEBY’S

Месяц назад Sotheby’s провел аукцион Cult Canvas, посвященный редким моделям кроссовок Nike. Самым дорогим лотом стала обувь, изготовленная в коллаборации с одним из основателей cтрит-арта – граффити-художником Леонардом Макгурром, более известным под псевдонимом Futura 2000. Кроссовки 2004 года выпуска были куплены за $63 000. Другая лимитированная модель, разработанная совместно с основателем Staple Design Джеффом Стейплом, ушла с молотка за $25 200. Именно за этими кроссовками в 2005 г. в Нью-Йорке выстроилась очередь на несколько дней, которую разгоняли потом с помощью полиции.

В общей сложности выручка с продажи восьми пар мужской обуви на Cult Canvas составила $129 000. И это уже не первый аукцион спортивной обуви, доход которого исчисляется шестизначными цифрами. Например, на августовских торгах Christie’s классические игровые кроссовки баскетболиста Майкла Джордана были проданы за рекордные $615 000. Примечательно, что предыдущий мировой рекорд, установленный в мае этого года, также связан с именем легендарного атлета – пара Air Jordan 1, разработанная дизайнером Питером Муром в 1985 г. специально для Джордана, ушла с молотка за $560 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных