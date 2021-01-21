Дом из книги

В конце 2020 г. стало известно, что дом в Лондоне на Бейкер-стрит, 221B, в котором некогда «проживал» сыщик Шерлок Холмс из произведений сэра Артура Конан Дойла, с 2005 г. принадлежит дочери и внуку бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По оценкам британских СМИ, квартира с двумя спальнями в георгианском стиле стоит сегодня на рынке порядка 1,7 млн фунтов стерлингов. Дом-музей относится к так называемой трофейной, или коллекционной, недвижимости, владельцы которой в силу высокой стоимости активов предпочитают оставаться неназванными. Но насколько выгодно инвестировать в такое жилье?