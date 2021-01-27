На февральском аукционе Whisky Auctioneer может быть поставлен ценовой рекорд

На февральском аукционе Whisky Auctioneer может быть поставлен ценовой рекордФаворит торгов – бутылка 60-летнего виски Macallan, аналог которой в 2019 году ушел с молотка за $1,9 млн
Среди многих ценителей виски хранение бутылок нетронутыми вместо их использования по назначению считается странностью. Но с ростом цен на коллекционные напитки даже они все чаще стараются сочетать гедонизм с инвестиционным поведением. Тому есть причины. Индекс Knight Frank Rare Whisky Index, отслеживающий результаты торгов редкими шотландскими односолодовыми виски, за последние 10 лет вырос на 586% и чуть обогнал по этому показателю даже индекс NASDAQ, который за тот же период вырос на 583%. В прошлом году, с началом пандемии, темп роста, правда, ожидаемо снизился: за I квартал 2020 г. Knight Frank Rare Whisky Index вырос всего на 3%, впрочем, NASDAQ за тот же период упал почти на 12%.
Так или иначе, неудивительно, что количество бутылок, проданных только на аукционах в Великобритании, выросло с 20 000 в 2013 г. до 144 000 в 2019 г., подсчитали аналитики компании Rare Whisky 101.