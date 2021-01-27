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На февральском аукционе Whisky Auctioneer может быть поставлен ценовой рекорд

Фаворит торгов – бутылка 60-летнего виски Macallan, аналог которой в 2019 году ушел с молотка за $1,9 млн
Мария Разумова
Depositphotos / PhotoXPress

Среди многих ценителей виски хранение бутылок нетронутыми вместо их использования по назначению считается странностью. Но с ростом цен на коллекционные напитки даже они все чаще стараются сочетать гедонизм с инвестиционным поведением. Тому есть причины. Индекс Knight Frank Rare Whisky Index, отслеживающий результаты торгов редкими шотландскими односолодовыми виски, за последние 10 лет вырос на 586% и чуть обогнал по этому показателю даже индекс NASDAQ, который за тот же период вырос на 583%. В прошлом году, с началом пандемии, темп роста, правда, ожидаемо снизился: за I квартал 2020 г. Knight Frank Rare Whisky Index вырос всего на 3%, впрочем, NASDAQ за тот же период упал почти на 12%.

Так или иначе, неудивительно, что количество бутылок, проданных только на аукционах в Великобритании, выросло с 20 000 в 2013 г. до 144 000 в 2019 г., подсчитали аналитики компании Rare Whisky 101.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных