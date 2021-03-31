Сила искусства в борьбе с COVID-19

Сила искусства в борьбе с COVID-19Музеи и галереи, которых не убил коронакризис, стали сильнее
Для музеев и галерей по всему миру пандемия COVID-19 стала настоящим тестом на выживание. По данным Международного совета музеев, который провел опрос участников рынка культурных услуг в 160 странах, 80% организаций вследствие пандемии коронакризиса сократят свои программы и выставки, а 10% могут закрыться навсегда.
Ситуация осложняется тем, что из-за всплесков и новых волн заболеваемости открывать культурные пространства во многих городах до сих пор не торопятся. Например, в Лондоне музеи заработают только в мае, спустя пять месяцев после объявления в Великобритании очередного национального карантина. В стране за последний год было сокращено более 4000 музейных сотрудников. Галерея Tate, уже уволившая 295 человек, намерена расстаться еще с 12% своего коллектива, чтобы хоть как-то покрыть убытки в $78 млн.