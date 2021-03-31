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Сила искусства в борьбе с COVID-19

Музеи и галереи, которых не убил коронакризис, стали сильнее
Мария Разумова
«Мона Лиза: за стеклом» в Лувре /HTC Vive

Для музеев и галерей по всему миру пандемия COVID-19 стала настоящим тестом на выживание. По данным Международного совета музеев, который провел опрос участников рынка культурных услуг в 160 странах, 80% организаций вследствие пандемии коронакризиса сократят свои программы и выставки, а 10% могут закрыться навсегда.

Ситуация осложняется тем, что из-за всплесков и новых волн заболеваемости открывать культурные пространства во многих городах до сих пор не торопятся. Например, в Лондоне музеи заработают только в мае, спустя пять месяцев после объявления в Великобритании очередного национального карантина. В стране за последний год было сокращено более 4000 музейных сотрудников. Галерея Tate, уже уволившая 295 человек, намерена расстаться еще с 12% своего коллектива, чтобы хоть как-то покрыть убытки в $78 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных