Сила искусства в борьбе с COVID-19

Ситуация осложняется тем, что из-за всплесков и новых волн заболеваемости открывать культурные пространства во многих городах до сих пор не торопятся. Например, в Лондоне музеи заработают только в мае, спустя пять месяцев после объявления в Великобритании очередного национального карантина. В стране за последний год было сокращено более 4000 музейных сотрудников. Галерея Tate, уже уволившая 295 человек, намерена расстаться еще с 12% своего коллектива, чтобы хоть как-то покрыть убытки в $78 млн.