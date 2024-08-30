Венеция-2024: с Леди Гагой, но без Netflix

Венецианский кинофестиваль тесно связан с голливудской киноиндустрией. За последнее десятилетие смотр превратился в одну из главных стартовых площадок оскаровской гонки. В частности, триумфатор Венеции прошлого года – черная комедия «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса – получил 11 номинаций, в том числе за лучший фильм, и забрал статуэтки в четырех. Ранее в главной номинации побеждали такие лауреаты «Золотого льва», как «Форма воды» – в 2018-м и «Земля кочевников» – в 2021-м.