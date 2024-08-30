Венеция-2024: с Леди Гагой, но без Netflix

Венеция-2024: с Леди Гагой, но без NetflixВ главном конкурсе кинофестиваля все меньше американских фильмов
В Венеции стартовал 81-й международный кинофестиваль. В течение 11 фестивальных дней здесь пройдут показы новых фильмов и сериалов Педро Альмодовара, Тима Бертона, Альфонсо Куарона, Тодда Филлипса, Луки Гуаданьино и других ведущих режиссеров. Жюри главного конкурса возглавила французская актриса Изабель Юппер.
Венецианский кинофестиваль тесно связан с голливудской киноиндустрией. За последнее десятилетие смотр превратился в одну из главных стартовых площадок оскаровской гонки. В частности, триумфатор Венеции прошлого года – черная комедия «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса – получил 11 номинаций, в том числе за лучший фильм, и забрал статуэтки в четырех. Ранее в главной номинации побеждали такие лауреаты «Золотого льва», как «Форма воды» – в 2018-м и «Земля кочевников» – в 2021-м.