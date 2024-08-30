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Венеция-2024: с Леди Гагой, но без Netflix

В главном конкурсе кинофестиваля все меньше американских фильмов
Николай Корнацкий
FABIO FRUSTACI / EPA / ТАСС

В Венеции стартовал 81-й международный кинофестиваль. В течение 11 фестивальных дней здесь пройдут показы новых фильмов и сериалов Педро Альмодовара, Тима Бертона, Альфонсо Куарона, Тодда Филлипса, Луки Гуаданьино и других ведущих режиссеров. Жюри главного конкурса возглавила французская актриса Изабель Юппер.

Венецианский кинофестиваль тесно связан с голливудской киноиндустрией. За последнее десятилетие смотр превратился в одну из главных стартовых площадок оскаровской гонки. В частности, триумфатор Венеции прошлого года – черная комедия «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса – получил 11 номинаций, в том числе за лучший фильм, и забрал статуэтки в четырех. Ранее в главной номинации побеждали такие лауреаты «Золотого льва», как «Форма воды» – в 2018-м и «Земля кочевников» – в 2021-м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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