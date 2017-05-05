«Золотому кольцу» 50 лет
Самый знаменитый советский бренд тогда и сейчас
В 2017 г. исполняется 50 лет туристическому маршруту «Золотое кольцо России», одному из самых известных советских брендов. Автор термина и самой идеи кольцевого маршрута - журналист и литератор Юрий Бычков, опубликовавший в газете «Советская культура» в ноябре - декабре 1967 г. серию очерков о древнерусских городах под общей рубрикой «Золотое кольцо». На фото: команда теплохода «Михаил Фрунзе» во время встречи туристов традиционным хлебом-солью. Ярославль, 1984 г.
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К «Золотому кольцу» обычно относят восемь основных городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. На фото: туристический лагерь, Ростовская область, 1984 г.
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Один из крупнейших городов «Золотого кольца» - Ярославль, его нередко называют столицей маршрута. Исторический центр города, расположенный у слияния рек Волги и Которосли, признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО
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«Золотое кольцо» объединяет города, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, всегда вызывавшие интерес у туристов. На фото: туристы из Франции во время посещения Троице-Сергиевой лавры, 1966 г.
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Сергиев Посад - единственный город «Золотого кольца», расположенный в Московской области. Он включен в состав маршрута в 1969 г. Самая известная достопримечательность города - мужской монастырь Троице-Сергиева лавра - является объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО
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В городах «Золотого кольца» туристам доступны два вида размещения - «большие» отели (к ним относят гостиницы с количеством номеров более 15) и «малые» (это частные гостевые дома или гостиницы) На фото: панорама Суздаля
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Самая большая гостиница Суздаля - Суздальский туристический центр, бывший гостинично-туристический комплекс, построенный к Олимпиаде-80 (на фото двор перед ГТК, 1977 г.). Одновременно он может принять до 700 гостей, указано на официальном сайте города
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По данным туристических сайтов Travel.ru и Roomguru.ru, в тройку самых популярных городов «Золотого кольца» регулярно входит Переславль-Залесский. Свыше 90% гостей приезжали в город на экскурсии, уточнял Travel.ru
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Главная улица Переславля-Залесского в 1991 г.
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Один из древнейших городов «Золотого кольца» - Ростов Великий, первое упоминание о котором в летописях относится к 862 г. В 1970 г. он был включен в список исторических городов РСФСР. На фото: вход в Красную палату Ростовского кремля, где расположены жилые помещения для туристов, 1969 г.
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В 2015 г. Ростов Великий посетили более 400 000 гостей, указано на официальном сайте города. В Ростове действует 26 гостиниц разного уровня, наиболее крупные из них имеют статус "3 звезды"
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Маршрут «Золотое кольцо» стартует во Владимире, считает официальный сайт города. На фото: туристы у Успенского собора, 1983 г.
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Во Владимире расположены памятники архитектуры разных периодов: постройки владимиро-суздальской школы, Никитская церковь в стиле барокко, здания в стиле классицизма, псевдоготический католический храм св. Розария, построенный в 1894 г. Успенский и Дмитриевский соборы входят в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
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Одно из часто встречающихся развлечений для туристов - народные праздники и гулянья. На фото: праздник «Проводы русской зимы», г. Кострома,1973 г.
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Исторический центр города включает образцы эпохи классицизма конца XVIII—XIX вв. Из памятников допетровской эпохи сохранились комплексы Ипатьевского и Богоявленско-Анастасииного монастырей
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Неофициально город Иваново называют «городом невест» - из-за того, что на его предприятиях по изготовлению и обработке тканей работало большое количество женщин. На фото: модели из хлопчатобумажных тканей студенческого дома моделей показывают авторы - учащиеся Ивановского текстильного института им. М. В. Фрунзе, 1982 г.
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Вид на Федоровскую церковь на Центральной площади Иваново
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Помимо основных восьми в список «Золотого кольца» включают Александров (на фото), Боголюбово, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Дмитров, Калязин, Кидекшу, Москву, Муром, Мышкин, Палех, Плёс, Рыбинск, Тутаев, Углич, Юрьев-Польский, Шую
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