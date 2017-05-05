«Золотому кольцу» 50 лет

Метелица Сергей / Фотохроника ТАСС

В 2017 г. исполняется 50 лет туристическому маршруту «Золотое кольцо России», одному из самых известных советских брендов. Автор термина и самой идеи кольцевого маршрута - журналист и литератор Юрий Бычков, опубликовавший в газете «Советская культура» в ноябре - декабре 1967 г. серию очерков о древнерусских городах под общей рубрикой «Золотое кольцо». На фото: команда теплохода «Михаил Фрунзе» во время встречи туристов традиционным хлебом-солью. Ярославль, 1984 г.

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