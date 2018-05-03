Путин получил паспорт болельщика ЧМ-2018
Теперь президент сможет посещать матчи турнира
Президент Владимир Путин осмотрел Центр выдачи паспортов болельщика ЧМ-2018 в Сочи и получил свою ID-карту
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Министр связи Николай Никифоров (слева) с помощью автомата электронной очереди распечатал Владимиру Путину и президенту FIFA Джанни Инфантино (справа) талоны, с которыми они подошли к стойкам регистрации. Там операторы выдали им ID-карты
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Помощник президента Игорь Левитин и президент FIFA Джанни Инфантино
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Министр связи Николай Никифоров, помощник президента Игорь Левитин, президент России Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино (слева направо)
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Джанни Инфантино, Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрели стадион «Фишт», где будут проходить матчи ЧМ-2018
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