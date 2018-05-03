Стиль жизни / Спорт

Путин получил паспорт болельщика ЧМ-2018

Теперь президент сможет посещать матчи турнира
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