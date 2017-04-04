Прощание с Евтушенко состоится 11 апреля в Москве

Отпевание поэта Евгения Евтушенко пройдет в церкви подмосковного Переделкино 10 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на друга семьи поэта Михаила Моргулиса. Гражданская панихида состоится 11 апреля в Москве в Доме литераторов. В этот же день Евтушенко будет похоронен в Переделкине. «Думаем, что эти даты теперь окончательные и меняться не будут», - пояснил друг семьи.

Накануне Моргулис сообщал, что похороны перенесены на 12 апреля. «Изначально мы планировали похороны на 9 апреля, но так как это воскресенье и к тому же праздник, Вербное воскресенье, то приняли решение отложить прощание с Женей и похороны на 12 апреля», – сказал он накануне.

5 апреля прощание с Евтушенко состоится в американском городе Талса, где он прожил с 1991 г. «Сотни и сотни человек, не менее тысячи ожидаются на прощании, и это, в основном, американцы: профессора, преподаватели разных университетов, ученые, студенты, друзья, знакомые, а также писатели - все, кто знал Женю по «американской жизни» или просто хочет проститься с великим поэтом», - сказал Моргулис.

В связи с этим семья поэта приняла решение перенести отпевание и гражданскую панихиду в городской Центр культуры города Талса, который может одновременно принять 600 человек. Ранее предполагалось, что церемония пройдет в межконфессиональной церкви при Университете Талсы, где с 1992 г. преподавал Евтушенко.

Евгений Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни от онкологического заболевания.