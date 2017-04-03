Похороны Евгения Евтушенко перенесены на 12 апреля

Похороны Евгения Евтушенко в России перенесены с 9 на 12 апреля. «Изначально мы планировали похороны на 9 апреля, но так как это воскресенье и к тому же праздник, Вербное воскресенье, то приняли решение отложить прощание с Женей и похороны на 12 апреля», – сообщил друг семьи поэта Михаил Моргулис.

Гражданская панихида пройдет 12 апреля в московском Доме литераторов, захоронен поэт будет в подмосковном поселке Переделкино.

5 апреля пройдет прощание с Евтушенко в США. По словам Моргулиса, отпевание состоится в межконфессиональной церкви Университета города Талса (штат Оклахома), где соберутся друзья и близкие поэта. После этого пройдет отдельная церемония прощания в здании самого университета, где поэт преподавал с 1992 г. «Преподаватели, коллеги, студенты, бывшие ученики пожелали также проститься с великим Евтушенко, которого здесь очень почитали и уважали», - пояснил Моргулис.

После этого, предположительно в среду-четверг, тело будет доставлено в Россию.