Умер поэт Евгений Евтушенко

На 85-м году жизни умер поэт Евгений Евтушенко. Об этом сообщила его вдова Мария Новикова. «Он скончался несколько минут назад в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца», — сказала она. Накануне Евтушенко был госпитализирован в клинику в США.

Первое стихотворение Евтушенко было опубликовано в газете «Советский спорт». Его первая книга стихов «Разведчики грядущего» вышла в 1952 г., тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 г. был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.

В 2013 г. Евтушенко перенес сложную операцию, ему ампутировали правую ногу. В 2015 г. для устранения проблем с сердечным ритмом поэту в ходе операции ввели кардиостимулятор.

Последние годы Евтушенко жил в американском городе Талса (штат Оклахома), куда переехал с семьей в 1991 г. Поэт был официально женат четыре раза — на поэтессе Белле Ахмадулиной, Галине Сокол-Лукониной, ирландке Джен Батлер и Марии Новиковой (с 1987 г.).