Юру Борисова могут номинировать на «Оскар» за фильм «Искусственный интеллект»

Драма «Искусственный интеллект» посвящена периоду работы разработчика нейросети ChatGPT – компании OpenAI – в 2023 г., когда генеральный директор Сэм Альтман был уволен и вновь принят на работу в течение нескольких дней. Предполагается, что в фильме в том числе расскажут о событиях, предшествующих созданию технологии и кадровым перестановкам в компании.