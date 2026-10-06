Юру Борисова могут номинировать на «Оскар» за фильм «Искусственный интеллект»
Российский актер Юра Борисов может получить звание «Лучший актер главной роли» премии «Оскар» за роль соучредителя OpenAI и бывшего главного научного сотрудника Ильи Суцкевера в фильме «Искусственный интеллект» Луки Гуаданьино. Об этом пишет Variety.
Его американский коллега Эндрю Гарфилд, сыгравший сооснователя OpenAI Сэма Альтмана, будет номинирован на звание «Лучший актер второго плана».
Обладатель премии «Оскар» Марк Райланс, который исполнил роль «пионера в области ИИ» Джеффри Хинтона, также присоединится к Гарфилду в гонке за звание лучшего актера второго плана. Актриса Моника Барбаро, сыгравшая бывшего технического директора OpenAI Миру Мурати, будет бороться за звание «Лучшая актриса второго плана».
Драма «Искусственный интеллект» посвящена периоду работы разработчика нейросети ChatGPT – компании OpenAI – в 2023 г., когда генеральный директор Сэм Альтман был уволен и вновь принят на работу в течение нескольких дней. Предполагается, что в фильме в том числе расскажут о событиях, предшествующих созданию технологии и кадровым перестановкам в компании.
Премьера фильма Луки Гуаданьино состоялась на 64-м Нью-Йоркском кинофестивале 5 октября.