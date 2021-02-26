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Как российские компании заботятся об экологии

После аварии в Норильске многие предприятия стали более серьезно заниматься управлением экологическими рисками. Каковы результаты?
Мария Подцероб
Варвара Гранкова / Ведомости

В последние 1,5 года тема экологии стала по-настоящему актуальной для предприятий как в мире, так и в России. В Европе обсуждается трансграничный углеродный налог на импортную продукцию, а президент Джо Байден в начале 2021 г. заявил о новом зеленом курсе американской экономики. В России тема экологии обрела особую важность после разлива дизельного топлива в Арктике, допущенного «Норникелем» в мае 2020 г. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова тогда пообещала проверить все крупные российские предприятия на предмет соблюдения экологических стандартов. А «Норникель» обязали выплатить штраф в 146,1 млрд руб.

Олег Федоров, член советов директоров «Алросы» и «Россети Северо-Запад» (дочернее предприятие «Россетей»), говорит, что экология стала по-настоящему важной темой, все компании по всему миру будто получили глобальную директиву, по аналогии с директивной практикой российского правительство для госкомпаний. Российские компании, чьи бумаги торгуются на зарубежных биржах, отреагировали сразу. В той же «Алросе» в комитете при совете директоров по стратегии недавно был создан подкомитет по экологическим и социальным вопросам, говорит Федоров.

Забота об окружающей среде – один из трех элементов концепции ESG (Environmental, Social, Governance – экологического, социального и корпоративного управления). Как показало недавнее исследование, проведенное Российским институтом директоров (РИД) совместно со «Сбером», российские компании умеют хорошо формулировать принципы ESG, в том числе и управления экологическими рисками, разработали соответствующие регламенты и стратегии. Однако внедрять принципы ESG и контролировать их исполнение у них получается значительно хуже.

Авторы исследования изучили 44 компании, включенные на конец 2020 г. в первый уровень листинга Московской биржи: сайты, ежеквартальные отчеты за 2020 г. и годовые за 2019 г., а также отчеты по устойчивому развитию, финансовые отчеты и проч. Все компании оценивались по трем критериям: регулирование, управление и внедрение ESG (интеграция ESG в стратегию, исполнение документально закрепленных норм).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных