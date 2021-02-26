Как российские компании заботятся об экологии

В последние 1,5 года тема экологии стала по-настоящему актуальной для предприятий как в мире, так и в России. В Европе обсуждается трансграничный углеродный налог на импортную продукцию, а президент Джо Байден в начале 2021 г. заявил о новом зеленом курсе американской экономики. В России тема экологии обрела особую важность после разлива дизельного топлива в Арктике, допущенного «Норникелем» в мае 2020 г. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова тогда пообещала проверить все крупные российские предприятия на предмет соблюдения экологических стандартов. А «Норникель» обязали выплатить штраф в 146,1 млрд руб.