Как российские компании заботятся об экологии

Как российские компании заботятся об экологииПосле аварии в Норильске многие предприятия стали более серьезно заниматься управлением экологическими рисками. Каковы результаты?
В последние 1,5 года тема экологии стала по-настоящему актуальной для предприятий как в мире, так и в России. В Европе обсуждается трансграничный углеродный налог на импортную продукцию, а президент Джо Байден в начале 2021 г. заявил о новом зеленом курсе американской экономики. В России тема экологии обрела особую важность после разлива дизельного топлива в Арктике, допущенного «Норникелем» в мае 2020 г. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова тогда пообещала проверить все крупные российские предприятия на предмет соблюдения экологических стандартов. А «Норникель» обязали выплатить штраф в 146,1 млрд руб.
Олег Федоров, член советов директоров «Алросы» и «Россети Северо-Запад» (дочернее предприятие «Россетей»), говорит, что экология стала по-настоящему важной темой, все компании по всему миру будто получили глобальную директиву, по аналогии с директивной практикой российского правительство для госкомпаний. Российские компании, чьи бумаги торгуются на зарубежных биржах, отреагировали сразу. В той же «Алросе» в комитете при совете директоров по стратегии недавно был создан подкомитет по экологическим и социальным вопросам, говорит Федоров.
Забота об окружающей среде – один из трех элементов концепции ESG (Environmental, Social, Governance – экологического, социального и корпоративного управления). Как показало недавнее исследование, проведенное Российским институтом директоров (РИД) совместно со «Сбером», российские компании умеют хорошо формулировать принципы ESG, в том числе и управления экологическими рисками, разработали соответствующие регламенты и стратегии. Однако внедрять принципы ESG и контролировать их исполнение у них получается значительно хуже.
Авторы исследования изучили 44 компании, включенные на конец 2020 г. в первый уровень листинга Московской биржи: сайты, ежеквартальные отчеты за 2020 г. и годовые за 2019 г., а также отчеты по устойчивому развитию, финансовые отчеты и проч. Все компании оценивались по трем критериям: регулирование, управление и внедрение ESG (интеграция ESG в стратегию, исполнение документально закрепленных норм).