Почему в России работники редко предлагают инновации на рабочем месте

«Ведомости» выясняли причину происходящего и спросили у 15 крупных российских компаний, как у них организован процесс сбора идей сотрудников, как они поощряют своих сотрудников подавать рацпредложения и что делается для того, чтобы воплотить в жизнь новые идеи. На вопросы ответили производственные компании, ритейлеры, телекоммуникационные компании и банки. Чтобы разобраться в ситуации, мы поговорили также с экспертами.