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Почему в России работники редко предлагают инновации на рабочем месте

И что не так с развитием внутреннего предпринимательства в российских компаниях
Мария Подцероб
Варвара Гранкова

В российских компаниях есть условия для внутреннего предпринимательства и инноваций, предлагаемых сотрудниками, показал недавний опрос 4163 респондентов из репрезентативной выборки населения в возрасте 18–65 лет, проведенный Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики. Более половины респондентов опроса (55%) признали, что могут свободно высказывать на работе свои предложения, в том числе непосредственно руководству предприятия (47%).

Но на самом деле, пишут авторы исследования, инновационный процесс в компаниях буксует. Лишь 6,3% работников за последние три года предлагали идеи по улучшению бизнес-процессов или качества продукции. В реальности – даже меньше: 40% от этой доли – «институциональные инноваторы», разработка и предложение усовершенствований предусмотрены их должностными обязанностями. Только оставшиеся 60% – «инноваторы-добровольцы», которые предлагают инновации по собственной инициативе.

«Ведомости» выясняли причину происходящего и спросили у 15 крупных российских компаний, как у них организован процесс сбора идей сотрудников, как они поощряют своих сотрудников подавать рацпредложения и что делается для того, чтобы воплотить в жизнь новые идеи. На вопросы ответили производственные компании, ритейлеры, телекоммуникационные компании и банки. Чтобы разобраться в ситуации, мы поговорили также с экспертами.

Низы не ведают, верхи не хотят

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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