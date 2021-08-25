Почему в России работники редко предлагают инновации на рабочем месте

Почему в России работники редко предлагают инновации на рабочем местеИ что не так с развитием внутреннего предпринимательства в российских компаниях
В российских компаниях есть условия для внутреннего предпринимательства и инноваций, предлагаемых сотрудниками, показал недавний опрос 4163 респондентов из репрезентативной выборки населения в возрасте 18–65 лет, проведенный Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики. Более половины респондентов опроса (55%) признали, что могут свободно высказывать на работе свои предложения, в том числе непосредственно руководству предприятия (47%).
Но на самом деле, пишут авторы исследования, инновационный процесс в компаниях буксует. Лишь 6,3% работников за последние три года предлагали идеи по улучшению бизнес-процессов или качества продукции. В реальности – даже меньше: 40% от этой доли – «институциональные инноваторы», разработка и предложение усовершенствований предусмотрены их должностными обязанностями. Только оставшиеся 60% – «инноваторы-добровольцы», которые предлагают инновации по собственной инициативе.
«Ведомости» выясняли причину происходящего и спросили у 15 крупных российских компаний, как у них организован процесс сбора идей сотрудников, как они поощряют своих сотрудников подавать рацпредложения и что делается для того, чтобы воплотить в жизнь новые идеи. На вопросы ответили производственные компании, ритейлеры, телекоммуникационные компании и банки. Чтобы разобраться в ситуации, мы поговорили также с экспертами.