Спрос на деловые мероприятия достиг допандемийных показателей

Спрос на деловые мероприятия достиг допандемийных показателейЭксперты объясняют это отменой пандемийных ограничений и перестройкой бизнеса в условиях санкций
Спрос на деловые мероприятия в России (конференции, презентации, круглые столы, форумы, семинары и т. п.) в первые три квартала 2022 г. вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. В III квартале этого года рост числа корпоративных событий по сравнению со II кварталом составил 19 п. п., а по сравнению с I кварталом – более 30 п. п. Это следует из анализа агентства «Аэроклуб тур», который имеется в распоряжении «Ведомостей». Представитель компании пояснил, что спрос измерялся в объеме заключенных контрактов конкретной организацией.
Представитель фонда «Росконгресс» сообщил «Ведомостям», что в 2021 г. событийная отрасль в России, по данным Выставочного научно-исследовательского центра R&C, составила 182,1 млрд руб., т. е. практически догнала 2018 г. (183,2 млрд руб.), но не достигла показателей 2019 г. (208,1 млрд руб.). «Наша отрасль, конечно, столкнулась со сложностями, но в целом они оказывают меньшее влияние, чем во время пандемии [в 2020–2021 гг.]. Тогда событийная индустрия упала на 38%», – отметил представитель «Росконгресса». Данные за 2020 и 2022 гг. он не привел.
«Положительная динамика в 2022 г. связана с восстановлением рынка в III квартале 2022 г. после спада на фоне начала специальной военной операции на Украине», – заявляют авторы исследования из «Аэроклуб тура». При этом объявление частичной мобилизации 21 сентября 2022 г. внесло свои коррективы в число мероприятий в России, около 15% из них отменили или перенесли, сказал «Ведомостям» гендиректор ивент-агентства Андрей Зинковецкий. «Такие меры связаны в первую очередь с рисками возможных ограничений на перемещения мужчин по стране», – полагает он.
В связи с этим, по словам аналитиков «Аэроклуб тура», 75% запланированных зарубежных деловых мероприятий были перенесены на территорию России. «Основной причиной стала высокая неопределенность в вопросе выезда сотрудников компаний за рубеж», – отмечают они. В итоге на мероприятия за рубежом в III квартале приходилось менее 5% от общего числа деловых событий, в основном это были мотивационные мероприятия в Турции и странах СНГ.