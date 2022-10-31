Спрос на деловые мероприятия достиг допандемийных показателей

Спрос на деловые мероприятия в России (конференции, презентации, круглые столы, форумы, семинары и т. п.) в первые три квартала 2022 г. вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. В III квартале этого года рост числа корпоративных событий по сравнению со II кварталом составил 19 п. п., а по сравнению с I кварталом – более 30 п. п. Это следует из анализа агентства «Аэроклуб тур», который имеется в распоряжении «Ведомостей». Представитель компании пояснил, что спрос измерялся в объеме заключенных контрактов конкретной организацией.