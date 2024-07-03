У наемных работников в России вырос уровень стресса и упало настроение

Сегодня примерно каждый третий пациент на приеме психолога – это человек с признаками эмоционального выгорания или синдрома хронической усталости, которые связаны именно с длительным стрессом на работе, констатирует Ольга Щербакова, член научной комиссии факультета психологии СПбГУ и кандидат психологических наук. Она напоминает, что к признакам эмоционального выгорания относятся ощущение физической и эмоциональной усталости и истощения, отсутствие энергии и мотивации, нарастающее психическое дистанцирование от профессиональных обязанностей, потеря интереса к работе и безразличие или цинизм в отношении рабочих задач. И как следствие – снижение работоспособности.