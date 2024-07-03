У наемных работников в России вырос уровень стресса и упало настроение

У наемных работников в России вырос уровень стресса и упало настроениеРаботодатели наращивают объем психологической поддержки сотрудников, но этот процесс идет нелегко
Более половины (56%) экономически активных россиян трудоспособного возраста отмечают, что уровень стресса, который они испытывают на работе, в 2023 г. вырос. Дополнительный вес этому показателю придает тот факт, что рост напряжения в российских компаниях фиксируется даже в сравнении с очень неспокойным 2022 годом (тогда о возросшем уровне стресса говорил 71% работников).
Такие результаты дал опрос, проведенный сервисом HeadHunter совместно с психологической платформой Alter. В ежегодном исследовании (его проводят уже третий раз) участвовало 2363 работника, которые сейчас имеют трудовой контракт или находятся в процессе смены нанимателя (примерно в равной пропорции). Попутно были опрошены представители работодателей (152 компании). В целом 43% работников сообщили, что их общее эмоциональное состояние в 2023 г. ухудшилось.
В июне этого года на ПМЭФ-2024 здоровью работающих россиян была посвящена отдельная сессия. Говорили о регулярной диспансеризации и необходимости бережно относиться к сотрудникам в условиях тотального дефицита кадров. Тема вызвала у представителей бизнеса живой интерес, но речь шла в основном о проблемах физического здоровья. Между тем перед компаниями все острее встает проблема профессионального выгорания сотрудников, роста стресса на работе и вытекающих из этого проблем психического и физического здоровья, свидетельствуют исследования рынка труда.
«Ведомости» выяснили, что повлияло на настроения работников, чем это чревато для российской экономики и как эту проблему решают работодатели.
Работа – волк
Сегодня примерно каждый третий пациент на приеме психолога – это человек с признаками эмоционального выгорания или синдрома хронической усталости, которые связаны именно с длительным стрессом на работе, констатирует Ольга Щербакова, член научной комиссии факультета психологии СПбГУ и кандидат психологических наук. Она напоминает, что к признакам эмоционального выгорания относятся ощущение физической и эмоциональной усталости и истощения, отсутствие энергии и мотивации, нарастающее психическое дистанцирование от профессиональных обязанностей, потеря интереса к работе и безразличие или цинизм в отношении рабочих задач. И как следствие – снижение работоспособности.