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У наемных работников в России вырос уровень стресса и упало настроение

Работодатели наращивают объем психологической поддержки сотрудников, но этот процесс идет нелегко
Мария Подцероб
Dreamstime / PhotoXPress

Более половины (56%) экономически активных россиян трудоспособного возраста отмечают, что уровень стресса, который они испытывают на работе, в 2023 г. вырос. Дополнительный вес этому показателю придает тот факт, что рост напряжения в российских компаниях фиксируется даже в сравнении с очень неспокойным 2022 годом (тогда о возросшем уровне стресса говорил 71% работников).

Такие результаты дал опрос, проведенный сервисом HeadHunter совместно с психологической платформой Alter. В ежегодном исследовании (его проводят уже третий раз) участвовало 2363 работника, которые сейчас имеют трудовой контракт или находятся в процессе смены нанимателя (примерно в равной пропорции). Попутно были опрошены представители работодателей (152 компании). В целом 43% работников сообщили, что их общее эмоциональное состояние в 2023 г. ухудшилось.

В июне этого года на ПМЭФ-2024 здоровью работающих россиян была посвящена отдельная сессия. Говорили о регулярной диспансеризации и необходимости бережно относиться к сотрудникам в условиях тотального дефицита кадров. Тема вызвала у представителей бизнеса живой интерес, но речь шла в основном о проблемах физического здоровья. Между тем перед компаниями все острее встает проблема профессионального выгорания сотрудников, роста стресса на работе и вытекающих из этого проблем психического и физического здоровья, свидетельствуют исследования рынка труда.

«Ведомости» выяснили, что повлияло на настроения работников, чем это чревато для российской экономики и как эту проблему решают работодатели.

Работа – волк

Сегодня примерно каждый третий пациент на приеме психолога – это человек с признаками эмоционального выгорания или синдрома хронической усталости, которые связаны именно с длительным стрессом на работе, констатирует Ольга Щербакова, член научной комиссии факультета психологии СПбГУ и кандидат психологических наук. Она напоминает, что к признакам эмоционального выгорания относятся ощущение физической и эмоциональной усталости и истощения, отсутствие энергии и мотивации, нарастающее психическое дистанцирование от профессиональных обязанностей, потеря интереса к работе и безразличие или цинизм в отношении рабочих задач. И как следствие – снижение работоспособности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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