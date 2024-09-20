Более трети компаний отказались повышать зарплаты IT-специалистам

Более трети компаний отказались повышать зарплаты IT-специалистамРынок кандидатов перешел в стадию рынка работодателей
Работодатели перестали повышать зарплаты IT-специалистам: от индексации зарплат в 2024 г. отказалось 38% компаний. Такие выводы следуют из опроса платформы для рекрутинга hh.ru и облачного провайдера K2 Cloud, проведенного летом 2024 г. среди 900 работодателей из сфер IT, финансов, промышленности и производства, торговли, транспорта и логистики, строительства и др. Крупные IT-компании подтвердили «Ведомостям» «неадекватные зарплатные ожидания» по отдельным специальностям, которые невозможно удовлетворять.
Только 11% респондентов готовы увеличить оклады сотрудникам в IT, а 15% приняли подобные решения в индивидуальном порядке, говорится в исследовании. Но 67% опрошенных сообщили, что сроки поиска подходящих кандидатов увеличились вдвое за последний год. Заметнее всего негативное влияние кадрового кризиса ощутили представители крупного и среднего бизнеса: у каждого третьего работодателя выросло время, отведенное на закрытие вакансий. Для малого бизнеса, традиционно более скромного в требованиях к кандидатам и их количеству, сроки закрытия IТ-вакансий не сильно изменились: только 23% предпринимателей заметили увеличение периода поиска специалистов.