Более трети компаний отказались повышать зарплаты IT-специалистам

Только 11% респондентов готовы увеличить оклады сотрудникам в IT, а 15% приняли подобные решения в индивидуальном порядке, говорится в исследовании. Но 67% опрошенных сообщили, что сроки поиска подходящих кандидатов увеличились вдвое за последний год. Заметнее всего негативное влияние кадрового кризиса ощутили представители крупного и среднего бизнеса: у каждого третьего работодателя выросло время, отведенное на закрытие вакансий. Для малого бизнеса, традиционно более скромного в требованиях к кандидатам и их количеству, сроки закрытия IТ-вакансий не сильно изменились: только 23% предпринимателей заметили увеличение периода поиска специалистов.