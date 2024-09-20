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Более трети компаний отказались повышать зарплаты IT-специалистам

Рынок кандидатов перешел в стадию рынка работодателей
Анна Устинова
Пожелания по заработной плате в IТ-отрасли коррелируются в зависимости от возраста соискателей/ Алексей Орлов / Ведомости

Работодатели перестали повышать зарплаты IT-специалистам: от индексации зарплат в 2024 г. отказалось 38% компаний. Такие выводы следуют из опроса платформы для рекрутинга hh.ru и облачного провайдера K2 Cloud, проведенного летом 2024 г. среди 900 работодателей из сфер IT, финансов, промышленности и производства, торговли, транспорта и логистики, строительства и др. Крупные IT-компании подтвердили «Ведомостям» «неадекватные зарплатные ожидания» по отдельным специальностям, которые невозможно удовлетворять.

Только 11% респондентов готовы увеличить оклады сотрудникам в IT, а 15% приняли подобные решения в индивидуальном порядке, говорится в исследовании. Но 67% опрошенных сообщили, что сроки поиска подходящих кандидатов увеличились вдвое за последний год. Заметнее всего негативное влияние кадрового кризиса ощутили представители крупного и среднего бизнеса: у каждого третьего работодателя выросло время, отведенное на закрытие вакансий. Для малого бизнеса, традиционно более скромного в требованиях к кандидатам и их количеству, сроки закрытия IТ-вакансий не сильно изменились: только 23% предпринимателей заметили увеличение периода поиска специалистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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