Менеджмент / Управление

Как вычесть из зарплаты сотрудника стоимость сломанного или утраченного оборудования

И при этом не нарушить закон
Елена Кожемякина, управляющий партнер BLS
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Штатный персонал становится мобильнее. Сотрудники берут рабочий ноутбук на встречи или домой. Смартфоны, автомобили, ноутбуки – список служебного имущества различается в зависимости от отрасли и специфики деятельности. Однако вся техника находится на балансе организации. И работодатель хочет быть уверен в возврате оборудования в целости и сохранности. Многие менеджеры по персоналу думают: если что, стоимость имущества всегда можно удержать из дохода сотрудника. Но зарплатный счет сотрудника – личный счет человека, такой же, как банковский. И просто так списать с него деньги нельзя. Как и сколько можно удерживать у сотрудника из зарплаты?

Все вычеты делятся на две категории: по инициативе работодателя (или во исполнение вступившего в силу решения суда) и по желанию сотрудника. Первая категория и преподносит неприятный сюрприз нанимателям – ограничение по сумме удержания. Оно действует, если у сотрудника есть задолженность перед работодателем: когда возмещается неотработанный аванс, уже начисленный в счет зарплаты; когда надо погасить невозвращенный аванс, выданный на командировку или перевод в другой город; если сотруднику выдали лишнюю сумму и при увольнении до конца года, за который сотрудник уже получил отпускные (остаются неотработанные дни отпуска). Компания также обязана удержать средства, если есть исполнительный документ – например, решение о взыскании алиментов.

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