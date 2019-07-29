Как бороться с синдромом менеджера
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В конце мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что в международную классификацию болезней ВОЗ, которая вступит в силу с 1 января 2022 г., будет включено выгорание – синдром, признаваемый результатом хронического стресса на рабочем месте. Синдром эмоционального выгорания и хронической усталости (burnout syndrome), он же синдром менеджера, – настоящий бич современного общества. Согласно последним исследованиям, 28% работающих американцев в настоящее время подвержены синдрому менеджера, а среди руководителей высшего звена и представителей профессий, требующих повышенной концентрации и эмоционального напряжения, например хирургов и педагогов, показатель составляет 54%.
Впервые термин «синдром менеджера» появился в 1980-х гг. прошлого века в Америке. Многие успешные руководители и менеджеры стали жаловаться на одни и те же симптомы: раздражительность, апатия, сердечные боли. Тогда эту болезнь назвали «гриппом яппи». Она поражала молодых, энергичных и успешных сотрудников больших корпораций. Участилось количество инфарктов и инсультов на рабочем месте, нервных срывов. В 1988 г. в министерстве здравоохранения и социальных служб США заговорили о синдроме менеджера, выгорании на рабочем месте.
По словам Кристины Маслач, профессора психологии из Калифорнийского университета в Беркли, выгорание – это психологический синдром, реакция на регулярные стрессы на работе. Три ключевых симптома: подавляющее истощение, пренебрежение и отрешенность от работы, а также чувство неэффективности и отсутствия достижений.
Синдром менеджера возникает из-за того, что люди пренебрегают своими потребностями и эмоциями, забывают прислушиваться к себе и не могут вовремя остановиться, отдохнуть или переключиться. Это состояние во многом похоже на депрессию и невроз, но имеет и значительные отличия. Большинство проблем людей, подверженных синдрому менеджера, связаны с работой, отношениями с коллегами, мотивацией и желанием начинать новые проекты. А при депрессии человек вообще ощущает себя безнадежным, беспомощным, имеет заниженную самооценку, нередко простые бытовые задачи, например покупка продуктов, кажутся непосильными. От невроза синдром менеджера отличается отсутствием страха и навязчивых мыслей.
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