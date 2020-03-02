Режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук стал лицом Газпромбанка, сообщил «Ведомостям» представитель банка. Бондарчук снимется в рекламных роликах Газпромбанка, которые выйдут в эфире 16 федеральных телеканалов. Образ режиссера будет также использоваться для продвижения розничных продуктов банка в наружной рекламе и интернете, уточнил представитель банка. Контракт будет действовать до конца 2020 г. Представитель банка и Бондарчук отказались раскрыть «Ведомостям» его стоимость.