Федор Бондарчук стал лицом Газпромбанка
Контракт с режиссером мог обойтись банку в 50-70 млн рублей
Режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук стал лицом Газпромбанка, сообщил «Ведомостям» представитель банка. Бондарчук снимется в рекламных роликах Газпромбанка, которые выйдут в эфире 16 федеральных телеканалов. Образ режиссера будет также использоваться для продвижения розничных продуктов банка в наружной рекламе и интернете, уточнил представитель банка. Контракт будет действовать до конца 2020 г. Представитель банка и Бондарчук отказались раскрыть «Ведомостям» его стоимость.
Так Газпромбанк рассчитывает привлечь внимание широкой аудитории — россиян 18-55 лет. Бондарчук идеально выражает «ментальный и деловой код» Газпромбанка, уверена его вице-президент Анастасия Смирнова.
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