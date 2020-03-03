Власти столицы снова пытаются продать рекламные щиты в новой Москве

Территория столицы увеличилась за счет присоединения 148 000 га земли на юго-западе Подмосковья еще в 2012 г. Впоследствии здесь образовался Троицкий и Новомосковский округа (ТиНАО), а территория получила название новая Москва. Впервые столичные власти провели торги на места для наружной рекламы в ТиНАО в 2018 г., но на них не было подано ни одной заявки, и аукцион был признан несостоявшимся.