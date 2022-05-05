«Суворов»: анимационный микс «Гусарской баллады» и «Турецкого гамбита»В прокат вышла первая трехмерная анимационная полнометражка «Союзмультфильма»
Что такое штамп, дети еще не знают, и завязка их, наверное, заинтригует. Конюх Гришка и купеческая дочка Соня любят друг друга. Папенька Сони, естественно, против и прочит ей в женихи графского отпрыска Петра. Пускай брак не по любви, зато дочь благородной дамой станет. Влюбленные пытаются романтично сбежать в ночь, но глазастый графчик-«жених» замечает приставленную к окошку лестницу и раскрывает их план. Соню отправляют под замок. Гришку – в армию. Вместо графчика, которому как раз пришла повестка. А конюх и рад послужить – на ратном поле доказать, что достоин Сониной любви.
Подвиги не заставляют себя ждать. Знаменитый Швейцарский поход Суворова в самом разгаре. На фронте Лжепетра приставляют к самому полководцу, эксцентрику и харизматику, который, конечно, гений на поле брани, но слишком порядочен и не замечает, как вокруг него плетет интриги австрийский генерал Вейротер – волк в овечьей шкуре, тайный союзник французов. Он заманивает русскую армию в ловушку, а предотвратить катастрофу может только Гришка. Но, на беду, Вейротер раскрывает легенду парня и ставит его перед выбором – либо тот дезертирует, либо о Гришином обмане и босяцком происхождении узнают все. И сослуживцы, и, что самое страшное, Суворов.