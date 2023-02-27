В 2022 году объем инвестиций в российский edtech-рынок упал в 3,5 раза

До этого edtech развивался крайне быстрыми темпами, В 2019–2021 гг. инвестиции в онлайн-образование в России росли в среднем в 2,5 раза ежегодно, в 2017–2019 гг. среднегодовой темп роста составлял порядка 70%, указано в исследовании рынка «Нетологии» и Data Insight за 2021 г.