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В 2022 году объем инвестиций в российский edtech-рынок упал в 3,5 раза

Теперь инвесторам вместо стартапов могут стать интересны готовые рентабельные бизнесы
Дмитрий Игнатьев
Падение инвестиций в российский рынок онлайн-образования коррелируется и со снижением темпов его роста / Freepik

Инвестиции в российский edtech-рынок в 2022 г. сократились в 3,5 раза до 4 млрд руб., следует из данных агентства Smart Ranking. За предыдущий год в сектор было вложено около 14 млрд руб.

До этого edtech развивался крайне быстрыми темпами, В 2019–2021 гг. инвестиции в онлайн-образование в России росли в среднем в 2,5 раза ежегодно, в 2017–2019 гг. среднегодовой темп роста составлял порядка 70%, указано в исследовании рынка «Нетологии» и Data Insight за 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных