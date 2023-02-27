В 2022 году объем инвестиций в российский edtech-рынок упал в 3,5 раза

В 2022 году объем инвестиций в российский edtech-рынок упал в 3,5 разаТеперь инвесторам вместо стартапов могут стать интересны готовые рентабельные бизнесы
Инвестиции в российский edtech-рынок в 2022 г. сократились в 3,5 раза до 4 млрд руб., следует из данных агентства Smart Ranking. За предыдущий год в сектор было вложено около 14 млрд руб.
До этого edtech развивался крайне быстрыми темпами, В 2019–2021 гг. инвестиции в онлайн-образование в России росли в среднем в 2,5 раза ежегодно, в 2017–2019 гг. среднегодовой темп роста составлял порядка 70%, указано в исследовании рынка «Нетологии» и Data Insight за 2021 г.
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