ТНТ объявил актерский состав ремейка турецкого хита «Постучись в мою дверь»В российской версии влюбленную пару играют Никита Волков и Лиана Гриба
Главные роли в российском ремейке турецкого сериала «Постучись в мою дверь» сыграют актеры Никита Волков и Лиана Гриба, сообщил телеканал ТНТ. Съемки уже начались, часть из них проходила в Москве. Сериал планируется показать в эфире телеканала ТНТ и на видеосервисах Premier и Okko. Дата релиза пока не объявлена.
Никита Волков – его героя зовут Сергей – известен благодаря сериалам «Трудные подростки» и «Цыпленок жареный». Лиана Гриба, которая сыграет девушку Сергея – Сашу, – появлялась в проектах «Монастырь» и «Триггер». Режиссером российской версии «Постучись в мою дверь» стал Всеволод Аравин («След», «Чужая стая», «Динозавр»). Производством занимается кинокомпания «Медиаслово» в партнерстве с холдингом «Газпром-медиа» и онлайн-кинотеатром Okko.
Романтическая мелодрама «Постучись в мою дверь» начала выходить в Турции с 2020 г. и насчитывает 52 серии. Проект стал международным хитом, его показывают в 85 странах. Оригинальный сериал рассказывает о юной флористке Эде (Ханде Эрчел), которая лишается стажировки в Италии из-за взбалмошного владельца архитектурного бюро Серкана (Керем Бюрсин) и решает ему отомстить. В итоге конфликт заканчивается перемирием. Архитектор предлагает сделку – он оплачивает Эде итальянскую поездку, если та на время притворится его девушкой.
Российская телепремьера «Постучись в мою дверь» состоялась в августе 2021 г. на канале «Суббота!» (входит в «Газпром-медиа») в дневном слоте, но в сентябре сериал перестал выходить в эфир. Как сообщала пресс-служба телеканала, после этого канал получил сотни звонков и электронных писем от возмущенных зрителей с требованием продолжить показ. Социальные сети «Субботы!» заполнили сообщения с хештегом #постучисьвернись. В итоге сериал вернулся в сетку вещания. Сегодня «Постучись в мою дверь» доступен на всех крупнейших российских видеосервисах.
«Постучись в мою дверь» – далеко не единственный сериал, выходивший на российском ТВ. Так, телеканал «Домашний» (входит в «Национальную медиа группу») показывал в своем эфире сериалы «Великолепный век» и «Ветреный», «Ю» (входит в «Медиа-1» Ивана Таврина) – «Черная любовь» и «Неверный». В 2022 г. хотя бы пять минут турецкие сериалы на ТВ посмотрели 69% россиян старше 12 лет, следует из данных исследовательской компании Mediascope. Это преимущественно – 80% – женщины. Самая большая возрастная группа, интересующаяся таким контентом, – люди старше 65 лет (32%), проживающие в городах с населением менее 100 000 человек (54%).