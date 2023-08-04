ТНТ объявил актерский состав ремейка турецкого хита «Постучись в мою дверь»

«Постучись в мою дверь» – далеко не единственный сериал, выходивший на российском ТВ. Так, телеканал «Домашний» (входит в «Национальную медиа группу») показывал в своем эфире сериалы «Великолепный век» и «Ветреный», «Ю» (входит в «Медиа-1» Ивана Таврина) – «Черная любовь» и «Неверный». В 2022 г. хотя бы пять минут турецкие сериалы на ТВ посмотрели 69% россиян старше 12 лет, следует из данных исследовательской компании Mediascope. Это преимущественно – 80% – женщины. Самая большая возрастная группа, интересующаяся таким контентом, – люди старше 65 лет (32%), проживающие в городах с населением менее 100 000 человек (54%).