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В России продолжают расти цены на развлечения

Наиболее существенно с начала года выросла стоимость билетов в театры
Дмитрий Игнатьев
Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейшие билетные агрегаторы зафиксировали рост цен на зрелищные события с начала 2023 г., сообщили «Ведомостям» в компаниях «Яндекс афиша» (по собственной оценке, занимает 40% рынка), «МТС Live» и Ticketland (последние два сервиса принадлежат «дочке» телекомоператора МТС – «МТС энтертейнменту»; совместно, по собственной оценке, занимают около 22% рынка).

Наиболее существенно цена билетов, как следует из данных в распоряжении «Ведомостей», в январе – августе 2023 г. к аналогичному периоду 2022 г. выросла в театральном сегменте. Так, по данным «Яндекс афиши», этот показатель увеличился за восемь месяцев этого года на 11,1% до 2075 руб. за билет (учитывались цены на постановки в театрах по всей России). По оценке МТС Live и Ticketland, в Москве средняя цена билета в театр за указанный период выросла на 5% до 2614 руб., в регионах – на 6% до 784 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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