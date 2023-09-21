В России продолжают расти цены на развлечения

Наиболее существенно цена билетов, как следует из данных в распоряжении «Ведомостей», в январе – августе 2023 г. к аналогичному периоду 2022 г. выросла в театральном сегменте. Так, по данным «Яндекс афиши», этот показатель увеличился за восемь месяцев этого года на 11,1% до 2075 руб. за билет (учитывались цены на постановки в театрах по всей России). По оценке МТС Live и Ticketland, в Москве средняя цена билета в театр за указанный период выросла на 5% до 2614 руб., в регионах – на 6% до 784 руб.