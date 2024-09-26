Расценки на радиорекламу в 2024 году выросли на 10–25%Среди причин – высокий спрос на размещения со стороны автобрендов и дефицит инвентаря
Цены федеральных (сетевых) и московских размещений радиорекламы в январе – сентябре 2024 г. (учитывался период до 22 сентября) выросли к аналогичному периоду 2023 г. в среднем на 10–15%, рассказала «Ведомостям» директор по размещению аудиорекламы рекламной группы Media Direction Group Александра Садовничая.
Тренд на увеличение расценок на радиорекламу подтвердили в субхолдинге «ГПМ радио» (второй радиохолдинг в России по среднесуточному охвату своих радиостанций в январе – июне 2024 г.; входит в «Газпром-медиа холдинг»), который управляет радиостанциями «Авторадио», Relax FM, Energy, «Юмор FM» и др. Повышение расценок на инвентарь «ГПМ радио» за указанный период проводил дважды – весной и в начале осени 2024 г.: в среднем в субхолдинге рост цен в январе – сентябре составил 15–20% в зависимости от радиостанции, регионов присутствия и временных интервалов, отметил представитель «ГПМ радио». В Европейской медиагруппе (лидер по среднесуточному охвату радиостанций) и Русской медиагруппе (третий радиохолдинг по тому же показателю) не ответили на запрос «Ведомостей».