Расценки на радиорекламу в 2024 году выросли на 10–25%

Тренд на увеличение расценок на радиорекламу подтвердили в субхолдинге «ГПМ радио» (второй радиохолдинг в России по среднесуточному охвату своих радиостанций в январе – июне 2024 г.; входит в «Газпром-медиа холдинг»), который управляет радиостанциями «Авторадио», Relax FM, Energy, «Юмор FM» и др. Повышение расценок на инвентарь «ГПМ радио» за указанный период проводил дважды – весной и в начале осени 2024 г.: в среднем в субхолдинге рост цен в январе – сентябре составил 15–20% в зависимости от радиостанции, регионов присутствия и временных интервалов, отметил представитель «ГПМ радио». В Европейской медиагруппе (лидер по среднесуточному охвату радиостанций) и Русской медиагруппе (третий радиохолдинг по тому же показателю) не ответили на запрос «Ведомостей».