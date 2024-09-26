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Расценки на радиорекламу в 2024 году выросли на 10–25%

Среди причин – высокий спрос на размещения со стороны автобрендов и дефицит инвентаря
Дмитрий Игнатьев
Freepik

Цены федеральных (сетевых) и московских размещений радиорекламы в январе – сентябре 2024 г. (учитывался период до 22 сентября) выросли к аналогичному периоду 2023 г. в среднем на 10–15%, рассказала «Ведомостям» директор по размещению аудиорекламы рекламной группы Media Direction Group Александра Садовничая.

Тренд на увеличение расценок на радиорекламу подтвердили в субхолдинге «ГПМ радио» (второй радиохолдинг в России по среднесуточному охвату своих радиостанций в январе – июне 2024 г.; входит в «Газпром-медиа холдинг»), который управляет радиостанциями «Авторадио», Relax FM, Energy, «Юмор FM» и др. Повышение расценок на инвентарь «ГПМ радио» за указанный период проводил дважды – весной и в начале осени 2024 г.: в среднем в субхолдинге рост цен в январе – сентябре составил 15–20% в зависимости от радиостанции, регионов присутствия и временных интервалов, отметил представитель «ГПМ радио». В Европейской медиагруппе (лидер по среднесуточному охвату радиостанций) и Русской медиагруппе (третий радиохолдинг по тому же показателю) не ответили на запрос «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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