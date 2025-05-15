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Рынок экосистемных подписок в России вырос в 4 раза с 2021 года

Но уже в 2025 году темпы его роста замедлятся, прогнозируют аналитики и компании
Дмитрий Игнатьев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Совокупная выручка компаний от экосистемных подписок в России в 2024 г. составила 195 млрд руб., что в 4 раза превышает аналогичный показатель по итогам 2021 г., следует из данных исследования компании J’son & Partners Consulting (есть в распоряжении «Ведомостей»). Причем только за последний год рынок экосистемных подписок вырос на 74,5%.

Ключевой драйвер роста – увеличение базы подписчиков: с 2021 по 2024 г. их число выросло в 3 раза до 95,3 млн пользователей. Один пользователь учитывался как подписчик (человек с учетной записью в экосистемной подписке) несколько раз, если он одновременно оплачивает несколько таких предложений, уточнил директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. В феврале 2025 г. на одного взрослого пользователя – жителя мегаполиса в среднем приходилось 1,5 экосистемных подписки, следует из данных онлайн-опроса J’son & Partners Consulting.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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