Рынок экосистемных подписок в России вырос в 4 раза с 2021 года

Ключевой драйвер роста – увеличение базы подписчиков: с 2021 по 2024 г. их число выросло в 3 раза до 95,3 млн пользователей. Один пользователь учитывался как подписчик (человек с учетной записью в экосистемной подписке) несколько раз, если он одновременно оплачивает несколько таких предложений, уточнил директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. В феврале 2025 г. на одного взрослого пользователя – жителя мегаполиса в среднем приходилось 1,5 экосистемных подписки, следует из данных онлайн-опроса J’son & Partners Consulting.