«Газпром-медиа» откроет компанию для проката авторского кино
Холдинг «Газпром-медиа» 15 ноября объявит о запуске кинокомпании «Белые ночи», следует из программы Санкт-Петербургского культурного форума. Эта компания займется прокатом авторского кино, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух других кинокомпаний.
У «Газпром-медиа» уже есть одна прокатная компания — «Централ Партнершип» (ЦПШ). Это один из крупнейших прокатчиков в России и крупнейший прокатчик отечественного кино.
Гендиректор «ГПМ КИТ» Рафаел Минасбекян подтвердил «Ведомостям», что компания «Белые ночи» займется прокатом авторского кино независимо от ЦПШ. В первую очередь «Белые ночи» будут работать с российскими авторскими фильмами, говорит он, но и продвигать интересные местным зрителям иностранные релизы.
«Это бутиковая компания, стартап, мы будем работать примерно с 15 релизами в год», — сообщил Минасбекян.
ЦПШ работает в первую очередь с крупнейшими проектами, ее команде экономически нецелесообразно заниматься авторскими фильмами, которые требуют совсем другого подхода в продвижении, объяснил Минасбекян.
Сотрудник другой прокатной компании согласен, что подход к прокату блокбастера и авторского кино сильно отличается: «Это более точечная работа, прежде всего с PR, а не с закупками прямой рекламы на ТВ или на улицах».