Главным редактором «Новой газеты» стал Дмитрий Муратов
Главным редактором «Новой газеты» на ближайшие два года избран Дмитрий Муратов, говорится в сообщении издания. За его кандидатуру на выборах проголосовало большинство сотрудников редакции (51,7%).
По уставу «Новой газеты», главный редактор выбирается путем тайного голосования на два года. Выдвинуть свою кандидатуру может любой штатный сотрудник издания. В этот раз помимо Муратова в выборах участвовали предыдущий главред «Новой» Сергей Кожеуров (за него проголосовал 51 сотрудник) и специальный корреспондент Илья Азар (набрал 13 голосов).
Муратов — один из основателей «Новой газеты». После образования издания был членом редколлегии, спецкором в зоне боевых действий и заместителем главного редактора.
Впервые Муратов стал главредом в 1995 г. Следующие 22 года именно он руководил редакцией. В ноябре 2017-го Муратов не стал выдвигать свою кандидатуру на очередные выборы.