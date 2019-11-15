Главным редактором «Новой газеты» стал Дмитрий Муратов

По уставу «Новой газеты», главный редактор выбирается путем тайного голосования на два года. Выдвинуть свою кандидатуру может любой штатный сотрудник издания. В этот раз помимо Муратова в выборах участвовали предыдущий главред «Новой» Сергей Кожеуров (за него проголосовал 51 сотрудник) и специальный корреспондент Илья Азар (набрал 13 голосов).