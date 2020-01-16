Уитни Хьюстон введут в Зал славы рок-н-ролла посмертно
Певицу Уитни Хьюстон введут в Зал славы рок-н-ролла посмертно. Церемония введения пройдет 2 мая в Кливленде. Об этом сообщатся на сайте Зала славы.
Помимо Уитни Хюстон посмертно в зал будет введен рэпер the Notorious B.I.G. Среди других «самых новых новичков» на сайте Зала славы рок-н-ролла названы группы Nine Inch Nails. Depeche Mode, the Doobie Brothers и T.Rex.
Нынешняя ежегодная церемония введения в Зал славы рок-н-ролла станет 35-ой. Она впервые будет транслироваться в прямом эфире на канале HBO.
Уитни Хьюстон умерла в феврале 2012 года в Лос-Анджелесе в возрасте 48 лет.