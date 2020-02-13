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В Псковской области микроавтобус с пассажирами столкнулся с фурой

Ведомости

В Псковской области при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo погибли восемь человек. Это водитель и пассажиры микроавтобуса, передает «Интерфакс» со ссылкой на управление МВД по региону.

Столкновение произошло в Пустошкинском районе Псковской области. С места аварии было госпитализировано с травмами еще два человека. По предварительным данным, погибшие в аварии — граждане Украины.

В региональной службе транспортного надзора агентству уточнили, что водитель микроавтобуса с украинской регистрацией не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с негабаритным грузовиком.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа и пожарно-спасательные подразделения. в службе транспортного надзора региона.

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