В Псковской области микроавтобус с пассажирами столкнулся с фурой
В Псковской области при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo погибли восемь человек. Это водитель и пассажиры микроавтобуса, передает «Интерфакс» со ссылкой на управление МВД по региону.
Столкновение произошло в Пустошкинском районе Псковской области. С места аварии было госпитализировано с травмами еще два человека. По предварительным данным, погибшие в аварии — граждане Украины.
В региональной службе транспортного надзора агентству уточнили, что водитель микроавтобуса с украинской регистрацией не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с негабаритным грузовиком.
На месте аварии работают следственно-оперативная группа и пожарно-спасательные подразделения. в службе транспортного надзора региона.