Ivi открыл просмотр проекта «Дау» по 1 рублю за фильм

Кинопроект «Дау» режиссера Ильи Хржановского включает в себя 14 фильмов, их англоязычные версии выложены на сайте самого проекта. Стоимость одного фильма здесь составляет 220 руб. В 2019 г. Министерство культуры выдало прокатные удостоверения на шесть из них, а четыре – «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын» и «Дау. Саша Валера» – к прокату в России допущены не были. В Минкультуры посчитали их пропагандой порнографии и заявили, что этим фильмам нельзя присвоить даже категорию 18+.