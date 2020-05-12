Ivi открыл просмотр проекта «Дау» по 1 рублю за фильм
Четыре фильма кинопроекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского с 12 мая эксклюзивно доступны на русском языке для пользователей онлайн-кинотеатра ivi, обнаружил корреспондент «Ведомостей». Это эпизоды – «Три дня», «Мама Нора», «Теория струн», «Никита Таня», которые Минкультуры разрешило к показу в России, выдав осенью 2019 г. фильмам прокатные удостоверения. Стоимость одного фильма для новых подписчиков видеосервиса составит 1 руб., для действующих – от 99 руб.
Представитель ivi подтвердил «Ведомостям» факт покупки прав на фильмы проекта «Дау», отметив, что среди российских видеосервисов у ivi действительно эксклюзив на показ этих кинолент. От дальнейших комментариев он отказался.
Кинопроект «Дау» режиссера Ильи Хржановского включает в себя 14 фильмов, их англоязычные версии выложены на сайте самого проекта. Стоимость одного фильма здесь составляет 220 руб. В 2019 г. Министерство культуры выдало прокатные удостоверения на шесть из них, а четыре – «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын» и «Дау. Саша Валера» – к прокату в России допущены не были. В Минкультуры посчитали их пропагандой порнографии и заявили, что этим фильмам нельзя присвоить даже категорию 18+.
В декабре 2019 г. Хржановский обратился к руководству Минкультуры с просьбой выдать прокатные удостоверения всем частям «Дау», Минкультуры оснований для пересмотра решения не нашло. В феврале представитель проекта в России Дарья Виолина заявила, что авторы подали иск к Минкультуры. Предложение решить вопрос через суд поступило непосредственно из Минкультуры, заявил Хржановский в апреле в интервью «РИА Новости».