Выручка «Литрес» от продаж через сайт выросла на 52%

Выручка книжного сервиса «Литрес» от продаж через сайт и мобильные приложения за первые полтора месяца самоизоляции – с 24 марта по 8 мая 2020 г. выросла на 52% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении группы. Но самый высокий рост показал книжный сервис по подписке MyBook (входит в группу компаний «Литрес»): продажи увеличились на 84%.