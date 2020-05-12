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Выручка «Литрес» от продаж через сайт выросла на 52%

Ведомости

Выручка книжного сервиса «Литрес» от продаж через сайт и мобильные приложения за первые полтора месяца самоизоляции – с 24 марта по 8 мая 2020 г. выросла на 52% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении группы. Но самый высокий рост показал книжный сервис по подписке MyBook (входит в группу компаний «Литрес»): продажи увеличились на 84%.

Цифровые книги остаются основным драйвером книжного рынка, отметили в компании. Самый высокий рост показали продажи аудиокниг в мобильном приложении «Литрес: Слушай!». На платформе Android рост составил 90%, а на iOS – 68% в сравнении с предыдущим годом. Посещаемость litres.ru в апреле выросла на 49% и составила более 25,3 млн пользователей.

Самые активные читатели и слушатели электронных книг в Москве и Московской области – 34,6%, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 10,3%, а также в Краснодарском крае, Свердловской и Самарской областях. Среди самых популярных жанров: фэнтези, психология, мотивация, знания и навыки, фантастика и любовные романы. В топ-3 популярных книг в сервисе вошли самиздат Владислава Гайдукевича «Расширить сознание легально», Джен Синсеро с «НИ СЫ» и роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984».

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АО «Бизнес Ньюс Медиа», учредитель и издатель периодического печатного издания газеты «Ведомости», информирует Вас о том, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и введением на территории города Москвы режима повышенной готовности, а также принимая во внимание установленные Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ ограничения и запреты, газета «Ведомости» в период с 12 по 31 мая 2020 года печататься и распространяться не будет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных