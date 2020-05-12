Выручка «Литрес» от продаж через сайт выросла на 52%
Выручка книжного сервиса «Литрес» от продаж через сайт и мобильные приложения за первые полтора месяца самоизоляции – с 24 марта по 8 мая 2020 г. выросла на 52% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении группы. Но самый высокий рост показал книжный сервис по подписке MyBook (входит в группу компаний «Литрес»): продажи увеличились на 84%.
Цифровые книги остаются основным драйвером книжного рынка, отметили в компании. Самый высокий рост показали продажи аудиокниг в мобильном приложении «Литрес: Слушай!». На платформе Android рост составил 90%, а на iOS – 68% в сравнении с предыдущим годом. Посещаемость litres.ru в апреле выросла на 49% и составила более 25,3 млн пользователей.
Самые активные читатели и слушатели электронных книг в Москве и Московской области – 34,6%, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 10,3%, а также в Краснодарском крае, Свердловской и Самарской областях. Среди самых популярных жанров: фэнтези, психология, мотивация, знания и навыки, фантастика и любовные романы. В топ-3 популярных книг в сервисе вошли самиздат Владислава Гайдукевича «Расширить сознание легально», Джен Синсеро с «НИ СЫ» и роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984».