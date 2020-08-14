Умерла исполнительница песни «Ягода-малина»
Певица Валентина Легкоступова скончалась 14 августа, сообщила в своем аккаунте в Instagram ее дочь Аннета Бриль.
«Сегодня в 15.30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память…» ‒ написала дочь певицы.
11 августа Легкоступова попала в больницу с черепно-мозговой травмой, была прооперирована и находилась в коме, сообщали «РИА Новости».
Валентина Легкоступова ‒ заслуженная артистка России, эстрадная певица. Она родилась в 1965 г. и училась в Музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных. Самой популярной песней Легкоступовой стала «Ягода-малина».