Газета
Телеграм
Подкаст
/ Медиа

Путин: Россия предложила Китаю создать совместный кинофестиваль

Ведомости

Россия предложила Китаю создать совместный кинофестиваль типа «Интервидения», заявил президент РФ Владимир Путин в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Есть еще идея хорошая – создать высокого уровня фестиваль типа "Интервидения". Мы когда-то это предложили, китайские наши друзья поддержали это, подхватили. Посмотрим, что из этого получится, но мы все вместе поработаем и над этим», – сказал он. Президент добавил, что в КНР любят российское кино.

Россияне, в свою очередь, проявляют большой интерес к индийскому кино, утверждал президент страны на встрече с представителями СМИ стран БРИКС 18 октября. Путин отметил, что на российском телевидении существует отдельный канал, который транслирует индийское кино. Про развитие кинематографа стран БРИКС президент заметил, что в этом году на Московском кинофестивале представили множество фильмов от режиссеров из стран объединения.

В январе «Ведомости» писали, что в списке 10 самых кассовых фильмов Китая за 2023 г. не оказалось ни одного американского. Ситуация повторилась второй раз за последние годы, но ранее это было связано с пандемией в 2020 г. В Госуправлении кинематографии КНР сообщили, что общий объем сборов на кинорынке страны в 2023 г. составил 54,91 млрд юаней ($7,75 млрд). Этот показатель – максимальный с 2019 г.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных