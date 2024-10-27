Путин: Россия предложила Китаю создать совместный кинофестиваль
Россия предложила Китаю создать совместный кинофестиваль типа «Интервидения», заявил президент РФ Владимир Путин в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Есть еще идея хорошая – создать высокого уровня фестиваль типа "Интервидения". Мы когда-то это предложили, китайские наши друзья поддержали это, подхватили. Посмотрим, что из этого получится, но мы все вместе поработаем и над этим», – сказал он. Президент добавил, что в КНР любят российское кино.
Россияне, в свою очередь, проявляют большой интерес к индийскому кино, утверждал президент страны на встрече с представителями СМИ стран БРИКС 18 октября. Путин отметил, что на российском телевидении существует отдельный канал, который транслирует индийское кино. Про развитие кинематографа стран БРИКС президент заметил, что в этом году на Московском кинофестивале представили множество фильмов от режиссеров из стран объединения.
В январе «Ведомости» писали, что в списке 10 самых кассовых фильмов Китая за 2023 г. не оказалось ни одного американского. Ситуация повторилась второй раз за последние годы, но ранее это было связано с пандемией в 2020 г. В Госуправлении кинематографии КНР сообщили, что общий объем сборов на кинорынке страны в 2023 г. составил 54,91 млрд юаней ($7,75 млрд). Этот показатель – максимальный с 2019 г.