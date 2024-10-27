Путин: Россия предложила Китаю создать совместный кинофестиваль

В январе «Ведомости» писали, что в списке 10 самых кассовых фильмов Китая за 2023 г. не оказалось ни одного американского. Ситуация повторилась второй раз за последние годы, но ранее это было связано с пандемией в 2020 г. В Госуправлении кинематографии КНР сообщили, что общий объем сборов на кинорынке страны в 2023 г. составил 54,91 млрд юаней ($7,75 млрд). Этот показатель – максимальный с 2019 г.