Статья опубликована в № 4306 от 20.04.2017 под заголовком: Импортозамещение Трампа

Импортозамещение Трампа

Дональд Трамп призвал покупать американское
Дональд Трамп призвал покупать американское
Kevin Lamarque / REUTERS

Не позволим иностранным государствам отбирать наши рабочие места и замещать наши товары своими», – заявил президент США Дональд Трамп, подписав указ Buy american. Hire americans («Покупай американское. Нанимай американцев»). Курс на импортозамещение он объявил в городе Кеноше в штате Висконсин, относящемся к так называемому ржавому поясу Америки. С начала промышленной революции здесь было сконцентрировано сталелитейное производство. В 80-е гг. прошлого века оно начало приходить в упадок из-за сокращения производства стали, автомобилей и продукции тяжелой промышленности.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото