Импортозамещение Трампа

Не позволим иностранным государствам отбирать наши рабочие места и замещать наши товары своими», – заявил президент США Дональд Трамп, подписав указ Buy american. Hire americans («Покупай американское. Нанимай американцев»). Курс на импортозамещение он объявил в городе Кеноше в штате Висконсин, относящемся к так называемому ржавому поясу Америки. С начала промышленной революции здесь было сконцентрировано сталелитейное производство. В 80-е гг. прошлого века оно начало приходить в упадок из-за сокращения производства стали, автомобилей и продукции тяжелой промышленности.

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