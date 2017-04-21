Совет «Платону»

Введение, а затем и повышение платы за проезд грузовиков (тяжелее 12 т) по федеральным трассам – необоснованное обременение в первую очередь для малого и среднего бизнеса, следует из обращения

Ухудшение ситуации в отрасли грузоперевозок и протесты владельцев грузовиков – результат недостаточно продуманных мер правительства и ведомств, говорится в заявлении рабочей группы по защите прав участников дорожного движения президентского Совета по правам человека («Ведомости» ознакомились с текстом). На совет приглашаются представители министерств и ведомств, уточняет возглавляющий рабочую группу Игорь Юргенс. На прошлой неделе проверить обоснованность введения «Платона» поручила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Предложение в Минтранс не поступало, ответил его представитель, но в Минтрансе и Росавтодоре уже действуют рабочие группы, которые обсуждают все волнующие перевозчиков вопросы. Именно после встречи с представителями малого и среднего бизнеса премьер Дмитрий Медведев поручил ввести скидку для перевозчиков, напомнил представитель Минтранса. В поручениях предложены льготы для тех, кто больше ездит, – например, после 60 000 км пробега за год, рассказывал участник встречи, президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Введение, а затем и повышение платы за проезд грузовиков (тяжелее 12 т) по федеральным трассам – необоснованное обременение в первую очередь для малого и среднего бизнеса, следует из обращения. Система «Платон» была запущена 15 ноября 2015 г. с тарифом 1,53 руб. за 1 км вместо изначально планировавшихся 3,73 руб. Оператор – «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС; на 50% принадлежит Игорю Ротенбергу, на 50% – фонду «РТ-инвест») ежегодно будет получать из бюджета 10,6 млрд руб. (в ценах 2015 г., индексируется на инфляцию). Пятнадцатого апреля 2017 г. тариф был повышен, но не вдвое, как изначально собиралось правительство, а на 0,25%.

Новый проект Система автоматического весогабаритного контроля в тестовом режиме заработала в 2016 г., а с 1 октября перешла на рабочий режим в Вологодской области. Она распространится на федеральные дороги Московской и Калининградской областей, говорил ранее руководитель Росавтодора Роман Старовойт. За пять лет на федеральных трассах будет развернуто 387 пунктов весового контроля по всей стране. Но перевозчики жалуются на неточность автоматических весов. А штрафы за перегруз – 150 000–500 000 руб. Систему по всей стране хочет создавать тот же РТИТС – компания уже подала частную концессионную инициативу в правительство.

Часть перевозчиков это не устроило, и 27 марта началась всероссийская стачка. Протестующие требуют полностью отменить систему, отправить правительство в отставку и объявить вотум недоверия президенту Владимиру Путину. Стачка продолжается. В понедельник протестующие встали и под Москвой – в Реутове. Стоит только восемь машин, признает секретарь организовавшего стачку Объединения перевозчиков России Сергей Рудаметкин. Медведев в Госдуме говорил приблизительно о 480 бастующих дальнобойщиках. Количество протестующих снижается, утверждает Минтранс. Но, как говорят организаторы стачки, многие ее участники просто стоят по гаражам.

У производителя отделочных материалов «Кнауф» возникли сложности с отправкой грузов в нескольких регионах, передала через представителя руководитель службы логистики «Кнауф СНГ» Светлана Витязева-Хуссманн. Компания не может вовремя отгрузить до 20% заказов, отправляемых автотранспортом. За последние три недели не хватало 182 машины, по словам Витязевой-Хуссманн, наибольшие трудности у заводов в Краснодарском крае, на Урале и в Тульской области. Нехватка машин ощущается в Южном федеральном округе, но для рынка это некритично: бастующих перевозчиков меньше, чем работающих, говорит заместитель гендиректора «Балтики-транс» Ирина Капитанова.

Проблема малых предпринимателей не только в «Платоне», но и в весогабаритном контроле, говорят Юргенс и представитель перевозчика «Деловые линии» (в стачке не участвует).