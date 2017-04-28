Госдума рассмотрит законопроект о sim-картах

Группа сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в четверг внесли в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с нелегальным распространением sim-карт. Предлагаемые изменения касаются порядка выдачи и использования идентификационных модулей (sim-карт). Законопроект предусматривает передачу оператору связи персональных данных сотрудников компаний без подтверждения их согласия. Это позволит пресечь как распространение sim-карт без заключения договоров, так и оказание услуг связи анонимным абонентам, считают инициаторы законопроекта. Интерфакс

ФАС возбудила дело против Apple

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело в отношении российской «дочки» Apple ООО «Эппл рус», говорится в сообщении ведомства. Ранее ФАС признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство в части незаконной координации цен на iPhone 5-го и 6-го поколения. Как сообщал тогда замглавы ФАС Андрей Цариковский, в течение нескольких месяцев ведомство примет решение относительно штрафа для компании. «Штраф, я думаю, будет, но, как вы знаете, антимонопольное дело и административное – два разных дела, через некоторое время будет рассмотрение административного дела», – заявлял Цариковский. Интерфакс

«Теле2 – Санкт-Петер­бург» проведет вторичное размещение бондов

Компания «Санкт-Петербург телеком» (бренд «Теле2 – Санкт-Петербург»), «дочка» ООО «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2), 28 апреля проведет сбор заявок на вторичное размещение облигаций 5-й серии на сумму до 2 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» источник на банковском рынке. Ориентир цены размещения составляет 104–104,5% от номинала, что соответствует доходности к погашению 31 января 2022 г. на уровне 9,86–9,72% годовых. Ставка текущего купона составляет 10,7% годовых. Организуют размещение «ВТБ капитал» и банк «Россия». Интерфакс

Еврокомиссия признала бельгийскую почту монополистом

Европейская комиссия считает положение бельгийского почтового оператора Bpost «излишне доминирующим» и требует от властей Бельгии исправить ситуацию в течение двух месяцев и сделать рынок более открытым. Как пишет газета L’Echo, Еврокомиссия направила правительству Бельгии мотивированное заключение – последний шаг антимонопольного регулятора ЕС перед обращением в Европейский суд. В частности, от Бельгии требуется смягчение условий доступа на рынок почтовых и логистических услуг, текущий режим считается чрезмерно жестким. Так, от новых операторов требуется обязательство доставки почты не реже двух раз в неделю на ближайшие два года, обязательство обслуживания всей территории Бельгии и поддержания на ней единого тарифа на услуги. Интерфакс