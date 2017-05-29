От редакции
Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: От редакции: Последний ястреб

Последний ястреб Збигнев Бжезинский

Умер идеолог противостояния США и СССР

Збигнев Бжезинский, умерший в пятницу в возрасте 89 лет, сейчас известен в России в качестве записного русофоба, но на самом деле он антисоветчик. Бжезинский – модельный ястреб времен холодной войны, яркий выразитель идеологического противостояния между двумя системами. Но он же обозначил границы этой модели, и именно в этом качестве некоторые его утверждения о России особенно важны.

Бжезинский был советником по национальной безопасности при президенте Джимми Картере и одним из авторов политики агрессивного сдерживания СССР, противостояние которому он считал главным внешнеполитическим приоритетом США. В эти годы его достижениями стали неподписание американским сенатом договора СНВ-2, решение о поддержке США афганских моджахедов и камбоджийских красных кхмеров (при посредничестве Китая) – Афганистан и Камбоджа рассматривались как плацдармы противостояния с СССР. В последние 20 лет Бжезинский оказался заложником славы своей книги «Великая шахматная доска» (1997) – яркого манифеста однополярного мира.

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