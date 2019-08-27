Статья опубликована в № 4886 от 28.08.2019 под заголовком: Всегда платите больше

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Андрей Гордеев / Ведомости

Каждый имеет право строить свой бизнес так, чтобы платить минимум налогов. Но есть красные линии, за которые заходить нельзя.

Нельзя мошенничать, т. е. создавать фиктивную документацию под несуществующие операции. Нельзя также совершать вполне реальные сделки с единственной целью сэкономить на налогах.